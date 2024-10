La legisladora dijo que al inicio de la actual gestión, cada senador tenía asignados tres contratos de obra, pero luego ese número se aumentó a seis. Y con un monto total de $3.450.000 por mes. Según trascendió, Dominguez tendría entre los contratados a sus hijos.

En declaraciones que formuló al periodista Raúl Bernardini, de Radio Ciudad, de San José de Feliciano, respondió a los ataques que dijo haber sufrido desde su propio partido. «Tuve muchos ataques, porque evidentemente muchos compañeros estaban acostumbrados a otra cosa. Incluso tuve personas que se enojaron dentro de mi mismo movimiento, porque a lo mejor pensaban contar con contratos», reveló.

«Yo siempre dije la verdad, y sobre todo a la gente más cercana a mí», apuntó. «Yo puedo rendir cuentas de diciembre hasta aquí. Quiero que quede muy claro, porque está la reputación, está un montón de cosas. No robé, njo maté, no violenté. No tengo condena. Esto es lo que el Ejecutivo nos dio a cada senadora. Después, uno le da el contrato al que cada legislador quiera. Es decisión de cada legislador poner gente de confianza. Se puede rotar cada 6 meses o dejar al mismo. Tiene que ser gente de confianza. Estos contratos no son truchos, son acreditados a las cuentas de cada persona, y son facturados», aseveró.

«Después -lanzó la senadora-, el resto, cada cual que piensa o crea lo que quiera. Desde mi punto de vista, tengo que tener gente de confianza, porque tengo que trabajar, necesito herramientas con lo que yo doy respuesta de lunes a viernes. Tengo oficina abierta, donde hay millones de necesidades. No manejo subsidios, no manejo otra cosa. No hay otra cosa. La gente empezó a manejar cualquier número (sobre los contratos). Yo hablo por estos diez meses, yo tengo una vida económicamente organizada. Yo tengo mis cosas antes de la política. Y estoy en esto para gestionar para mi departamento. Y sentí la necesidad de aclararlo porque se dicen un montón de cosas, y eso lastima».

Luego, admitió que tiene contratados a familiares «porque son de mi confianza».

«Yo creo que si hay que dar los nombres, se los dará. No hay ningún problema. Seguramente en días pueden estar todos los nombres publicados. No pasa nada. Esto debió hacerse hace rato. No hay ninguna condena con que se digan y sea transparente», sostuvo. Y agregó: «De todo el acompañamiento que hice a la sociedad, tenego un cuadernito donde está firmado todo, el remedio, el pasaje, el módulo que he dado. Todo documentado. Cuando surja la necesidad de explicarlo, lo digo».