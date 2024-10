EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES MOSTRARÁN EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR FORESTAL EN LA NOVENA EXPOMADERA

“El intendente Azcué nos ha pedido que seamos facilitadores a la hora de darle valor agregado a la producción y en eso estamos trabajando”, remarcó.



La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de Entre Ríos, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, y la Secretaría de Desarrollo Productivo de Concordia.



Este martes “ya comenzaron los trabajos de preparación del Centro de Convenciones, donde se va a llevar a cabo, esta edición 2024 de la exposición internacional de la madera, donde se espera una gran concurrencia de expositores y productores” señaló Schattenhofer.



Como adelanto de los ejes principales de la muestra, Schattenhofer citó “la capacitación fundamentalmente, en construcción de casas de madera, ya que es una cuestión muy importante y neurálgica por nuestra zona, ante el déficit habitacional que hay y también ante la posibilidad de hacer viviendas de cierto nivel, que es algo que está probado que funciona muy bien”.



Pero también, destacó, “vienen expositores que van a ofrecer y a mostrar sus productos, van a mostrar el valor que le agregan a la madera y también habrá salas de capacitaciones con temáticas muy interesantes para el sector maderero de Concordia, la región y para todo el país también; porque este se reconoce como un evento internacional, en el también participan productores de Chile, de Brasil y de otras partes del mundo”.



El funcionario valoró que el sector “foresto industrial es uno de los dos, junto al de la citricultura, que encabeza la economía de la zona”.



“Es necesario potenciarlo, es necesario agregar valor a lo que se produce y en eso estamos, en esta etapa en la que el intendente Azcué nos ha pedido que seamos facilitadores de todas estas cuestiones”, sentenció. Y agregó que “por eso es que nos sumamos a este evento como una acción más para interactuar con el sector productivo”.



PROGRAMA



Viernes 4 de octubre

14:00 Inicio de las Actividades de la 9 ° ExpoMadera Entre Ríos Concordia 2024

Sala A Centro de Convenciones de Concordia CCC.

14:30 Muro Portante de Tabique Doble de Madera Arriostrado – Arqto Horacio Garate.

15:00 Introducción al Sistema Constructivo CASSASIP – Arqto. Fernando Ayala.

15:30 Sistema Constructivo/ Red Federal con Sr. Hugo Rubén García – Asociación Carpinteros de Concordia.

16:00 Introducción al sistema constructivo en seco de paneles SIP – SIPCOR.

Arq. Miguel Perretta. Esp. En SIP. Marucco Lázaro.

16:30 Encuentro de Profesionales.

17:00 Break.

17:30 2° Encuentro de Autoridades Provinciales Foresto Industriales – Sala A Exclusivo para Invitados.

20:00 Inauguración Oficial.

21:00 Cierre de Actividades.



Patio Central Foyer Centro de Convenciones de Concordia

17:45 Actividades Dinámicas en el Foyer / Patio Central Centro de Convenciones.

18:00 Taller Demostración de Máquinas para la Construcción de Viviendas con Madera Dorking S.A. Clavos y Grampas Lic. Pablo Moscardi.

18:35 Break.

19:00 Taller de Colocaciones de Membranas y Cintas – Rothoblaas Lic. / Prof. Emiliano González, Gerente Comercial – Lic. Maximiliano Masin – Ing Ramiro Ludueña.



Sábado 5 de octubre

Visita Guiada

10:30 Visita a la Planta Egger Argentina S.A.U. Concordia – Entre Ríos.

Coordina Municipalidad de Concordia Secretaría de Desarrollo Productivo.

Sala A Centro de Convenciones de Concordia CCC.

08:30 Acreditación – Exclusivo para invitados.

09:00 Sub Mesa Nacional Construcción con Madera.

10:30 Break.

11:00 Sub Mesa Nacional Construcción con Madera.

Sala A Centro de Convenciones.

14:00 Inicio de las Actividades de la 9° ExpoMadera Entre Ríos Concordia 2024

14:30 El arte de preparar y diseñar las maderas – M.M.O. Eduardo Rubel

15:00 Boro y sus beneficios en la Madera – Sr David Rigoni – CDR Maderas & Viviendas.

15:30 Cómo construir en Madera “Sistema de entramado ligero “INTA Ing. Ftal. Ciro Mastrandrea – Ing. Ftal Martín Arqta Evangelina Pulidori.

16:00 Porqué certificar FSC - FSC Argentina Director Ejecutivo Lic. Esteban Caravelli – Tec. Nicolás Cludius.

16:30 Hermeticidad e Impermeabilización en Construcciones en madera Rothoblaas.

Lic. / Prof. Emiliano González, Gerente Comercial – Lic. Maximiliano Masin – Ing. Ramiro Ludueña

17:00 Tecnología Avanzada – Next Home – Lic. Rodrigo Figueras.

17:30 Diseño Estratégico para la Industria Forestal -DI. Tabita Gimenez – Ministerio de Industria de Misiones

18:00 Break.

18.30 Clavadoras Automáticas en la Construcción Usos y Mantenimiento- Apoyo a la Construcción con Madera – Director Comercial Lic. Daniel Soria – Dorking Clavos y Grampas.

19;00 Cómo construir una Vivienda Propanel con Arqto. Ricardo Ronal Gómez.

19:30 “Construcción Eficiente y Sustentable con sistemas Durlock” Lic. Ramiro Amarante Jefe de Productos Durlock – División Placas de Yeso.

20:00 Análisis de las Jornadas.

21.00 Cierre de Actividades.



Patio Central Foyer Centro de Convenciones de Concordia

