El torneo dispone de cinco sedes y veintitrés equipos en competencia. En la rama femenina, el handball entrerriano se ve representado por Club de Ex Alumnos de Don Bosco y el Club Atlético Ferrocarril de Concordia. En varones compiten C.P.E.F. N°3 de Concepción de Uruguay, Juventud Unida de Gualeguaychú y el Club Capuchinos de Concordia.

Cronograma de partidos. Viernes 27/09/24

🔶08:30 - CPEF N°3 🆚 Club Social Zona Sud. Masc Zona A

🟦09:00 - C. S. y D. Nueva Aurora 🆚 Don Bosco. Fem Zona A

⚫09:00 - Capuchinos 🆚 Casilda Club. Masc Zona D

🔷10:30 - H. Don Bosco 🆚 Juventud Unida. Masc Zona B

🔵13:00 - Club Atlético Ferrocarril 🆚 Newell's Old Boyd. Fem Zona B

🔶15:00 - CPEF N°3 🆚 C. A. Independiente. Masc Zona A

⚫19:30 - Club Capuchinos 🆚 C. A. Porvenir Talleres. Masc D

🔵21:00 - C. A. Porvenir Talleres 🆚 C. A Ferrocarril. Fem Zona B

Cronograma de partidos. Sábado 28/09/24

🟦09:00 - Alianza 🆚 Don Bosco. Fem. Zona A

⚫10:30 - Club Capuchinos 🆚 Jockey Club Córdoba. Masc Zona D

🔷12:00 - Club Belgrano 🆚 Juventud Unida. Masc Zona B

🤾🏼‍♀En damas, clasifican a semifinales los primeros de cada zona y el mejor segundo de todas las zonas.🤾🏽‍♀

🤾🏽‍♂En varones, pasan a semifinales los primeros de cada zona.