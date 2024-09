Intendente F. Azcue “no nos gustan las cosas turbias, no nos gustan los métodos que no tengan transparencias”..

Bienvenidos a los colegas intendentes que nos visitan, a los legisladores provinciales que no forman parte de nuestro Frente, , como en el caso de Enrique (Cresto), que está trabajando por nuestra ciudad. Todos alineados tras la importancia de este Proyecto de Reforma y de llevar adelante la transformación”

Continuo el intendente Azcue ante ByN “esta jornada es histórica, que la legislatura provincial se traslade a nuestra ciudad, realmente nos llena de orgullo. Recientemente se realizó aquí una jornada de debate por la Boleta Única, y también me llena de orgullo formar parte de este Frente Político conducido por nuestro gobernador Frigerio (Rogelio), que una vez más ha demostrado que cumple con su palabra, que ha generado para los entrerrianos una propuesta de Proyecto, y lo está cumpliendo”.

Azcue se refirió a “la Reforma electoral, la propuesta, de avanzar en una modificación en el método de votación, (la BOLETA UNICA), al poco tiempo de haber asumido, con muchas dificultades, lo está llevando adelante, y esto tiene que ver con elevar la calidad democrática de gobernar, de salir de ciertas prácticas poco claras, poco transparentes, a que nos han sometido quienes nos han gobernado, con métodos que dejan mucho que decir”. bYn

Continuo “no podemos seguir condenando a las generaciones venideras a políticas al seguir votando de esa manera, a seguir compitiendo con esas condiciones, estamos convencidos que la política es la herramienta de transformación más poderosa que tenemos.

Por ultimo agrego Azcue “Es un enorme desafío que tenemos que demostrarle a la sociedad que realmente podemos ser mejores, que pueden confiar en nosotros, que podemos llevar adelante transformaciones, no nos gustan las cosas turbias, no nos gustan los métodos que no tengan transparencias, esta es una oportunidad que no la vamos a desaprovechar”

Fuente: ByN