En este punto en particular en este proyecto, el Poder Ejecutivo particularmente en este Proyecto (el gobernador Frigerio), antes de redactarlo realizo varias reuniones/jornadas, con la participación de entidades del sector académico, partidos políticos con Personería Jurídica, en la provincia de Entre Ríos, con la participación de Colegios de Profesionales”

También el diputado López expreso “nosotros desde la reunión del Concejo hemos actuado de la misma manera, de esta forma de invitar a todos (los Particos Políticos) etc, para escuchar sus opiniones y recepcionar las mejoras que puedan acercarnos”

También resalto López que “el haber salido desde la ciudad de Paraná a otro lugar para debatir es algo que no es habitual en la Cámara de Diputados, que pensamos hacerlo no sólo aquí en Concordia sino también en otras localidades, de manera tal que los vecinos no tengan que trasladarse hasta Paraná”

Al referirse a la importancia de que se realice esta jornada en Concordia manifestó “es importante, Concordia es una ciudad en cuanto a número de población y de electores que definen las elecciones a nivel provincial, pero además con una tradición política que fue cambiada a último momento pero muy fuerte componente de peronismo, PERO HOY EN LA TIERRA DEL PERONISMO NOSOTROS TAMBIEN QUEREMOS ESCUCHAR LAS OPINIONES de este sector político tan importante para la vida política institucional de la provincia”.

Fuente: ByN