¿Señor Azcue hasta cuando seguirán jugando con el pueblo que los voto?

Esto sería normal en una ciudad normal, pero Ud como intendente tiene funcionarios muy mal nacidos e inoperantes; se tardo una enormidad de tiempo en avisar a la comunidad del problema, ya era muy entrada la noche del domingo cuando se dieron cuenta de que debían comunicar.

Nos preguntamos ¿qué va a pasar cuando apriete el calor?, porque no hay insumos; las mayorías de las bombas de agua están quemadas, no hay reposición; faltan los filtros y el agua prácticamente sale cruda como viene del río. los filtros están rotos y no hay repuestos por eso el agua pasa con sedimentos.

Este domingo fueron muchísimos los BARRIOS DE LOS NEGROS POBRES, DONDE SEGÚN SUS FUNCIONETAS DICEN QUE SON PERONCHOS, pero lo cierto es que peronchos o no, se quedaron sin agua, por inoperancia, mediocridad de los INUTILES qué usted puso al frente del EDOS

Pero como si la falta de agua sólo fuese un problema a solucionar se le agrega el problema de las cloacas reventadas, la mayor parte de la ciudad, se ha transformado en una cloaca a cielo abierto. ByN

Están todas las máquinas y bombas nuevas esperando finalizar la obra de re funcionalización de los filtros, pero los inútiles y malas personas, new funcionarios del EDOS, no tienen idea de cómo se gestiona, además pisotearon y degradaron al personal que si sabe cómo funciona la cosa llamado EDOS.

La gente (de los barrios) llamaba a los bomberos para que les llevarán agua y les dieran información, porque del EDOS no daban repuestas, ni atendían los teléfonos. ByN

De los vecinos hay reclamos de los barrios Divino Niño; Golf; parte de la Bianca; Don Jorge; San Jorge; Pierrestegui.

Estuvieron incluso pasándole el reclamo a comisiones vecinales, otro sector inoperante e inexistente a las necesidades reales de la gente.

Si se rompió el acueducto enseguida cae la presión en el Roca, eso lo sabe cualquier empleadito del EDOS, menos sus funcionarios.

Si no llueve lo van a poder arreglar. Si llueve no habrá solución rápida. Ese acueducto refuerza más de 15 barrios, toda la zona noroeste.

¿LA PREGUNTA HASTA CUANDO SEÑOR INTENDENTE SEGUIRA CON ESTOS PERSONAJES MEDIOCRES EN EL EDOS?

Azcue USTED QUIERE que el pueblo reaccione mal al terminarse la paciencia; los jubilados y los trabajadores cobran mal y poco; los impuestos y servicios con aumentos desmedidos (tanto del municipio, prov. y nación), no hay repuestas a los problemas de salud, etc etc.

Intendente Azcue reaccione por favor antes que sea tarde.

Fuente: ByN