Durante la gestión anterior se trabajaba muy bien con las personas en “situación de calle”, y no era porque no existían esas personas o porque hubieran sido pocas, simplemente había sensibilidad y organización desde el municipio, a quien no les molestaban los pobres. Talvez por eso se incrementaron muchos y este gobierno actual pareciera ser que estaría jugando con la pobreza.

Antes, al recibirse un llamado, acudían desde el municipio a ver lo que sucedía con esas personas, pero hoy es cosa normal verlas por todo el micro centro durmiendo en el suelo, en la puerta de bancos, en el gacebo de la Plaza 25, en bancos de la plaza en plena lluvia como la de hoy a las 11 hs.

ESTO PARECERIA NORMAL, pero, LO QUE NO ES NORMAL, QUE, LA POLICIA LOS HACE SALIR DE LOS LUGARES CON MAL TRATO, COMO SI FUESEN DELINCUENTES, y no se hace lo que se tiene que hacer solidariamente.

Si a esta falta de solidaridad le agregamos el tema salud, que faltan insumos, muestran que se hace, como que se hace algo, pero en realidad no se hace nada, ejemplo lo que pasa con la prevención de las enfermedades que son alarmantes en la forma que se estan manifestando sin freno (tuberculosis, vih, sífilis, etc. etc.), con los módulos de comidas que se suministraban. Y ni hablar de los afiliados del Pami que para realizarse una operacion de cancer una persona debe esperar hasta seis meses, como si el cancer esperara ese tiempo.

Duele la realidad, y muchos se preguntan este era el CAMBIO que venian a realizar, solo trajeron manoseo de las necesidades, malos tratos, falta de soidaridad, elevados impuestos, desidia, inoperancia, peor de lo malo que ya existia, esto se torna cada vez más mal el estado de animo de las personas, que no sólo necesitan ayudas materiales sino la palabra de aliento de esperanza para pensar en un mañána mejor.

Fuente: ByN