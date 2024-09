Concejales Justicialistas repudiaron el veto al aumento para jubilados, la represión y el incremento en el precio de los medicamentos

En el marco de su intervención, los ediles manifestaron su "profunda preocupación" por el veto presidencial al aumento previsto para los jubilados, calificando la medida como "un golpe a los derechos adquiridos" de quienes han trabajado toda su vida y ahora enfrentan un contexto de deterioro constante de su poder adquisitivo. "Este aumento representaba un alivio al bolsillo en medio de la crisis económica y su veto constituye una grave falta de sensibilidad hacia nuestros mayores", subrayaron.

Además, el bloque condenó la represión ejercida sobre los jubilados, quienes se movilizaron en defensa de sus derechos, exigiendo el cumplimiento del incremento vetado. "Es inadmisible que aquellos que deberían ser cuidados por el Estado sean violentados mientras ejercen su legítimo derecho a la protesta pacífica", señalaron los concejales.

Otro punto destacado fue el rechazo al incremento en el precio de los medicamentos, una problemática que agrava aún más la situación de los jubilados, muchos de los cuales dependen de estos productos para mantener su salud. "El aumento indiscriminado de los medicamentos es una medida insensible que pone en riesgo el bienestar y la vida de quienes más lo necesitan", denunciaron los ediles.

Finalmente, el Bloque de Concejales Justicialistas de Concordia reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los jubilados y exigió al gobierno nacional que rectifique estas decisiones. "Seguiremos alzando la voz en defensa de políticas públicas que garanticen justicia social, protección y respeto para nuestros mayores", concluyeron.

En la sesión, además se acompañó la declaración de interés de las “Jornadas de Prevención del Suicidio” organizadas por Lazos en Red, organización dirigida por Sergio Brodski y un grupo de voluntarios, proyecto de reconocimiento presentado por la concejal Claudia Villalba; se declaró Buena Vecina a la Sra. Adelina Block, Cocinera del Comedor Gruta de Lourdes, proyecto de Satalía Méndez; y el bloque en su conjunto se opuso a alargar a 12 meses el período con el que cuenta el intendente para llamar a concurso por el cargo de director/a de Radio Ciudadana. Según expresaron: “en un principio el período establecido para llamar a concurso para cubrir el cargo era de 2 meses, vencido el plazo nos enteramos que los concejales oficialistas querían dejar liberado a la voluntad del intendente cuándo éste debería llamar a tal concurso. En contrapartida estábamos dispuestos a acompañar la propuesta de un período de 8 meses que acercamos; y si bien no acompañamos lo que se votó porque no tenía sustento seguir alargando algo que ellos mismos habían dispuesto, al menos vemos prudente establecer un período y no dejarlo liberado a la mera voluntad del ejecutivo”.