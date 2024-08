Las novedades del Xeneize en este 27 de agosto.Boca empató 1 a 1 contra Estudiantes de la Plata por la Liga Profesional. Y tras la eliminación por Copa Sudamericana, el equipo de Diego Martínez no pudo reafirmar su candidatura en el torneo local. Y tras esto, fue el mismo entrenador quien habló en el postpartido.

A su vez, está la situación de Cristian Medina y su posible salida del club. Y frente a esto, ya se conoce la postura del volante ante las ofertas que llegaron por él desde Europa.

La postura de Medina con Boca tras el video que se filtró

En la mañana del lunes, el Canal de Boca subió un video en donde puede verse a Medina hablando con Merentiel. Y comentándole sus ganas de dejar el club al delantero en este mercado de pases.

Medina tiene ofertas de Fiorentina y Fenerbahce de Turquía. Y también se reveló su postura frente a esta situación: le pidió a Boca de ser transferido en este mercado de pases.

La sorpresiva respuesta de Diego Martínez cuando le preguntaron por el mercado de pases de Boca: “Estoy…”

Boca empató ante Estudiantes por la Liga Profesional como visitante. Y tras el encuentro, Diego Martínez habló en conferencia de prensa y se refirió al mercado de pases que hizo el club.

Ante esto, remarcó: “Estamos conformes con los jugadores que han venido, veremos de acá al cierre del libro de pases si viene alguno más. Estoy conforme con el grupo que tengo“.



La revelación de Diego Martínez sobre el empate de Boca ante Estudiantes: “Después del gol…”

Después del empate contra Estudiantes en La Plata, Diego Martínez habló sobre el partido que hizo su equipo. Y ante esto, reveló: “Después del gol, es normal que como jugador te quieras aferrar. Lo que no me gustó es que no pudimos sostenerlo más tiempo. Y que los últimos minutos estuvimos defendiendo muy cerca de Romero”.

Y después, el entrenador puntualizó en un mensaje que le dio al plantel: “Les dije a los muchachos que este era el partido más importante del año. Porque nos íbamos a acercar a los puestos de la punta, reforzar la muestra de carácter de la eliminación dolorosa que tuvimos en Copa Sudamericana“.

Se filtró un video de Cristian Medina con un claro mensaje: “Si no me voy ahora, no me voy más”

Cristian Medina tiene ofertas para seguir su carrera en el fútbol europeo. Y en la mañana de lunes, se filtró un video del volante hablando con Miguel Merentiel sobre su futuro.

Y ante esto, le confesó a la Bestia: “Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida“.

La bronca de Sergio Romero por el gol del empate de Estudiantes: “Es chistoso esto”

Estudiantes le empató a Boca tras un error de Sergio Romero en el segundo tiempo. Y en lo que fue el postpartido, el ex Manchester United demostró su enojo: “Es falta clara, porque lo empuja a Luis, es raro que el árbitro no vea eso. Yo entiendo que se juega de visitante y pasan estas cosas. Es chistoso esto“.

Y agregó: “Creo que se hizo un gran partido, el primer tiempo fue todo nuestro, llegamos mucho. Era importante no perder contra un rival difícil“. También reafirmó la meta que tienen en el Xeneize: “La obligación de Boca siempre es salir campeón de todos los torneos, de eso no tenemos ninguna duda“.