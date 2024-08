Esta semana apareció leche en polvo en muy mal estado, de una marca que ni la abuelita del proveedor la conocía. Y nadie se hace cargo. Se sabra cuanto costo y quienes son los resposables?

Las cloacas vierten aguas servidas en múltiples zonas de la ciudad y no sólo en barrios periféricos, sino que en pleno centro de la ciudad.

PERO. ….Sigue la soberbia de los directivos del EDOS que no consultan con el personal , que sabe mucho más.

Esta noche de sábado (24/08) un grave accidente se produjo en calle P. Bovino donde un vehículo se tragó un pozo, dejado abierto y sin señales de prevención, por el EDOS, sin dudas q esto les saldrá a los contribuyentes muy caro, por el juicio que se avecina.

Si bien decíamos se sacudió de algunos funcionarios, “no radicales”, aún le quedan muchos INUTILES, que pagarles el colectivo es carísimo y usted sigue rodeado de ADULADORES, CHUPAMEDIAS Y ALCAHUES que lo llevan por mal camino, sobándole el lomo.

Los Concordiense tenemos paciencia y también deseamos que haga buena gestión, pero deje el acordeón y el copeteo para escuchar a su pueblo.

Señor intendente de Concordia, su gobierno debe ser el más insensible e irresponsable, que se observa por todo su accionar, que poco le importa la salud y el bienestar de su pueblo.

Hay Ordenanzas y acciones que se violan permanentemente , y no sólo por lo mencionado más arriba, sino que también lo hacen con personas que padecen el VIH., porque se recauda mucho dinero que debe ser destinado a la prevención de este flagelo (profilácticos, folletería, y diversos elementos que son inexistentes en la intendencia) y como si eso fuese poco, desde que usted asumió con sus perversos funcionarios no les entregan los alimentos que antes eran adquiridos con lo que se recauda del estacionamiento medido, siendo administrado y demostrando claramente defraudación económica y jugar con la salud de la población, sin importar las nefastas y graves consecuencias.o las responsabilidades no sólo son suyas y de sus monstruos, llamados funcionarios,

sino que les cabe también la responsabilidad a los CONCEJALES DE LA OPOSICIÓN que deben auditar los bienes del pueblo y velar por la salud del Concordiense.

Señor intendente Azcue deje de jugar a ser simpático y musiquero, pida informe que hace cada inútil de su gestión.

De nada sirve su “Pacto de Julio” si sus funcionarios no funcionan.

Le recordamos que gobierna para todos los Concordiense y no sólo para los simpatizantes de la UCR.