Los dos jugadores con los que podría sorprender Gallardo en el once de River contra Talleres por la Libertadores

En medio de ese panorama, Marcelo Gallardo trabaja con respecto a la formación titular.

Este miércoles, el Matador y el Millonario chocarán con el imponente Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba con el objetivo en común dar el primer paso hacia los cuartos de final de la presente edición del mencionado certamen continental.

En ese contexto, el Muñeco no podrá contar con uno de sus jugadores más importantes como Miguel Borja, quien sufrió una complicación física antes del encuentro frente a Huracán del sábado pasado. Por ende, no tendrá más remedio que arreglárselas sin él.

Así las cosas, hay dos futbolistas que podrían sorprender a propios y extraños estando desde el arranque frente a Talleres. Hablamos de Rodrigo Villagra e Ignacio Fernández, mediocampistas que, en las últimas horas, ganaron terreno de forma contundente.

Si bien no hay ninguna confirmación al respecto, Villagra, que precisamente llegó a River desde Talleres, podría meterse en el once aunque se encuentra peleando un puesto con Matías Kranevitter. Por ende, no se conocerán los detalles hasta último momento.

Paralelamente, Nacho Fernández, que no disfruta de su mejor momento como futbolista profesional, podría dar el gran golpe sobre la mesa al estar desde el inicio en lugar de Pablo Solari. Lógicamente, esto implicaría un cambio de esquema rotundo.

Por otra parte, Claudio Echeverri será esperado hasta último momento, aunque hay un gran optimismo con respecto a su presencia en el encuentro en Córdoba. Por su parte, Adam Bareiro dejó atrás su molestia y, salvo algún imprevisto, será titular.

Los posibles once de River

Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Ignacio Fernández o Pablo Solari, Rodrigo Villagra o Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro; Claudio Echeverri, Franco Mastantuono o Pablo Solari; Adam Bareiro.