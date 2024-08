EL CONCEJO DELIBERANTE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

En este marco, la presidente del cuerpo deliberativo y viceintendente de Concordia Lic. Magdalena Reta de Urquiza destacó, la sanción por unanimidad de la Ordenanza que aprueba “la ampliación del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal Ejercicio 2024, por doce mil millones de pesos”. Conformado de la siguiente manera, nueve mil millones de pesos que, se destinan a sueldos -teniendo en cuenta el incremento salarial acordado con los gremios, dieciocho por ciento para el mes de agosto y un cinco por ciento para septiembre-. El monto restante, es para transferencias de entes descentralizados, fundamentalmente para el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) asignados para cumplir con obligaciones de pagos celebrados por convenio.

Asimismo, en el marco de trabajo entre autoridades del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el municipio de Concordia en la búsqueda de avanzar con la Regularización, se planteó un esquema de trabajo en etapas para avanzar en distintos aspectos. Con ese espíritu, se aprobó la Ordenanza por la cual se autoriza al Ejecutivo Municipal a recibir la donación de un terreno del IAPV conforme lo establece la Ley 10.027 en su art. 95, con destino a calle pública.

Respecto a la aprobación por unanimidad del Proyecto de Ordenanza que, autoriza al InVyTAM a la contratación directa, previo concurso de precios, para el proyecto “Terminación 8 viviendas de bloque de hormigón Bº Agua Patito” expresó, “se trata de un completamiento de ese barrio que, está inconcluso y que dejaron en estado de abandono durante la gestión anterior, en lo que respecta a las viviendas de madera. De esta manera, la obra será financiada con un subsidio no reintegrable, con el aporte de 300 millones de pesos girados por la provincia de Entre Ríos y que otorga el municipio de Concordia al InVyTAM. A medida que se van construyendo las viviendas, se irán comprando por etapas los materiales necesarios y pagando la mano de obra, mediante concurso de precios a sobre cerrado. Aclarando que no serán compras directas y que todos los proveedores participantes deberán estar inscriptos en los términos que se establece.

Reta de Urquiza, también destacó el acompañamiento con el voto por unanimidad al Proyecto del Concejo en Comisión, solicitando “Declarar de Interés Legislativo el Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos Art. 240, en lo que comprende específicamente incorporar la institución de reiteración delictiva, reiterancia como, criterio final a la disposición de la prisión preventiva”. Es muy importante apoyar este proyecto de la diputada provincial Carola Laner, quien durante dos periodos en su rol legislativo en este Concejo Deliberante siempre se ha dedicado a la temática de la Seguridad y, quienes vemos que el Estado va en ese sentido, apoyamos este tipo de iniciativas. También se votó que se remita copia de esta Resolución a todos los Concejos Deliberantes de la provincia a fin de también brinde su apoyo.

- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO: ingresaron tres expedientes que pasaron al Concejo en Comisión.

- DE PARTICULARES Y OTROS ORGANISMOS: ingresaron cinco expedientes que fueron remitidos a las distintas Comisiones en tanto el Expediente 28.214 fue tratado sobre Tablas “InVyTAM s/autorización contratación directa, previo concurso de precios, para proyecto “Terminación 8 viviendas de bloque de hormigón Bº Agua Patito” y aprobado por unanimidad.

- DE LOS SEÑORES CONCEJALES: Ingresaron diez expedientes. Por moción de los concejales, fueron tratados sobre tablas y aprobados por unanimidad, proyectos de Resolución, de Informes y una Ordenanza. De esta manera el Concejo Deliberante resolvió sancionar:

PEDIDO DE INFORME SOBRE EL PALACIO ARRUABARRENA

Del Bloque Justicialista, se aprobó el Pedido de Informes referente al estado de la obra del museo regional Palacio Arruabarrena. “Este pedido de informe, es con el solo objetivo de preservar nuestro patrimonio y, que el Ejecutivo Municipal tome rápida intervención o conocer el reinicio de la obra, luego de la rescisión del contrato con la empresa responsable de ejecutar los trabajos”, fundamentó la concejal Carolina Amiano. En este sentido, la concejal Eliana Lagraña adelantó el acompañamiento del bloque Juntos por Entre Ríos y expresó, “consideramos que es una lucha que tenemos que encarar todos los concordienses y, porque no tenemos nada que ocultar respecto a este proceso de restauración del edificio emblemático al que nos estamos refiriendo pero, dejando en claro también que fue un proceso administrativo que se hizo durante la gestión anterior, con fecha 30 de octubre de 2023. Donde se abonó el 30 por ciento de anticipo de gastos a la empresa que realizó los trabajos, que fueron cerca de setenta millones de pesos. Hasta que, a mediados de enero, advertimos que los trabajos no se estaban llevando a cabo con la idoneidad suficiente que demanda este tipo de obra, lo que motivó la rescisión del contrato. Ahora, estamos en el proceso de restauración de lo que se hizo mal y luego iremos por la reparación integral. Luego agregó, “que se queden tranquilos los impulsores de este pedido de informes que conjuntamente con todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano nos estamos ocupando para poder recuperar y restaurar tan emblemático monumento y patrimonio histórico”, lanzó Lagraña. Por otra parte, el concejal Guillermo Satalía Méndez planteó y demandó que luego de siete meses de haber paralizado la restauración, apuren las gestiones para dar continuidad a la obra en pos de conservar los bienes que allí se atesoran. Para aclarar sobre la cuestión, el concejal Felipe Sastre sumó, “la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos, brinda un detalle pormenorizado sobre este monumento construido en línea con el clasicismo francés del siglo XIX y, señalo esto dado que, por sus características requiere que la empresa que lleve a cabo la restauración entienda de arte, de arquitectura, del estilo porque, si no lo que se hace es un mamarracho. Hay que entender que estas cosas hay que hacerlas bien con gente especializada. En las condiciones que encontramos el museo cuando asumimos que no eran las óptimas, no vamos a continuar y -reiteró-, que es necesario encontrar las personas adecuadas para llevar adelante el trabajo, no es una tarea sencilla y demanda tiempo”, sostuvo el edil. También dejó aclarado sobre el plazo de 10 días que solicitó el bloque del PJ y que no se corresponde de acuerdo a la Ley de Municipios. Con la votación de solo cuatro votos afirmativos, se mantiene el plazo que se establece por ley.

De la Concejal Villalba, Pedido de Resolución, “Declarase de Interés Municipal “Encuentro de Sabores” organizado por la Fundación Cuidados Paliativos a realizarse el 09 de agosto de 2024”. En el recinto y con la presencia de integrantes de la entidad, se hizo entrega de la correspondiente Resolución.

De la Concejal Villalba, “se aprobó convocar al Secretario de Desarrollo Humano Ing. Sebastián Arístides para la próxima reunión del Concejo en Comisión, para que brinde un informe sobre nota referida Expte. 27.994 coordinación y articulación mesa local de primera infancia requiere de curso a la reunión solicitada, entre otros temas pertinentes a su área”.

De Concejal Lagraña, Pedido de Resolución “Declarase de Interés Municipal, Cultural y Educativo la actividad cultural “O Arraiá Cultural” a realizarse el 09 de agosto de 2024, en las instalaciones de la Facultad de Administración-Profesorado de Portugués UNER” de 11 a 15 hs.

Tarifas Feriantes Expo Carnaval 2024

De la Concejal Fuscado, fue aprobado el Proyecto de Ordenanza “Expo – Carnaval 2024”, que tendrá lugar en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” del Parque Central “Viñedos Moulins”, durante los días 17 y 18 de agosto de 2024, organizada por el Ente Permanente de Carnaval. Donde, los feriantes deberán abonar por única vez el pago de los derechos de ocupación de la vía pública conforme a los siguientes parámetros:

a)

Puestos de artesanías, por cada gazebo o estructura de 3x3 metros

$30.000,00

b)

Puestos gastronómicos, por cada gazebo o estructura de 3x3 metros

$50.000,00

c)

Puestos de juegos infantiles y servicios, por cada gazebo o estructura de 3x3 metros

$30.000,00

d)

Puestos de indumentaria, por cada gazebo o estructura de 3x3 metros

$50.000,00

e)

Puestos gastronómicos tipo food trucks

$100.000,00

f)

Puestos de juegos infantiles y servicios para superficies mayores, hasta 25 metros cuadrados

$130.000,00



- DESPACHOS DE COMISIÓN, ingresaron 21 expedientes, cuatro de ellos mocionados por los concejales fueron tratados sobre Tablas para luego ser aprobados por unanimidad, el resto pasa a la próxima sesión ordinaria.

De la Comisión de Cultura, Deporte y Educación, el Concejo Deliberante sanciona el Pedido de Resolución “Declarase de Interés Municipal y Deportivo la 30º Edición Fiesta Argentina del Bagre Amarillo”. A realizarse el 16, 17 y 18 de agosto”.

ORDEN DEL DIA

Ingresaron 21 expedientes que fueron resueltos y aprobados por unanimidad.

Se sancionó la Ordenanza por la cual, se aprueba la solicitud de la Asociación de Citricultores de Concordia “eximición de la tasa uso Centro Convenciones Concordia conferencia Lic. Salvador Di Stefano ref. al contexto económico (6/8/24).”

De la Comisión de Cultura, Deporte y Educación. Se sancionó y aprobó por unanimidad, los siguientes Proyecto de Resolución:

. “Declarase de Interés Municipal, Cultural y Educativo al programa “Hacedores de Ciencia” dirigido a estudiantes de 5º y 6º grado nivel primario”

. “Declarase de Interés Municipal XXXVIII Jornadas Forestales de Entre Ríos (4/10)”

. “Declarase de Interés Municipal Cultural 1º Encuentro Literario Nacional los días 23, 24 y 25 de agosto en el Hotel San Carlos”.

. “Declarase de Interés Municipal, Educativo, Cultural y Artístico el XXVIII Concurso Interamericano de la Danza.” (8, 9 y 10 de noviembre) a desarrollarse en CCC.

. “Declarase de Interés Municipal el ballet anual conmemorativo de los 70 años del Instituto Teresita Miñones a realizarse en el CCC”. (14 y 15 de septiembre).