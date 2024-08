Con amplia participación, se puso en marcha el Ciclo de Debate sobre la Reforma Política Electoral en Entre Ríos

La jornada tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones, en la tarde del miércoles 7 de agosto, y fue presentada por el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Luciano Filipuzzi, quien encabezó la generación y la organización del ciclo.

El rector de la UADER destacó la función social de la Universidad Pública, que "como lugar de discusión de ideas pone en debate la Reforma Electoral, cuya necesidad nadie objeta" Diferentes sectores estuvieron representados en esta primera jornada.

Filipuzzi valoró el rol social que cumple la Universidad Pública “para garantizar espacios de debate y multiplicidad de voces, que nos permitan fortalecer la democracia y lograr un cambio profundo de cara al futuro”.

Asimismo, destacó “la necesidad de que nuestra provincia pueda dar estas discusiones, para mejorar la calidad institucional y encaminarnos hacia un estado moderno”. Instó a “comprometernos todas las fuerzas políticas y sociales para diseñar el futuro, con transparencia y seguridad, que son dos principios que nuestro sistema electoral ya tiene y que debemos cuidar”.

El rector también se refirió a “poner el acento en el interés y la participación ciudadana, para generar un consenso amplio que pueda contemplar los matices que existen en diferentes temas”. Puso de relieve, en este sentido, el involucramiento de un amplio arco de instituciones, gremios, organizaciones y referentes de diversos sectores, a quienes agradeció el apoyo y el acompañamiento.

Párrafos destacados

Tras la apertura de Filipuzzi, el gobernador Frigerio señaló que "esta tiene que ser la Reforma de los entrerrianos; no sólo es pasar de la boleta sábana a la boleta de papel. Estamos a muy poco de que todos, con un liderazgo horizontal, llevemos adelante un cambio histórico en Entre Ríos".

Luego, disertaron el ex secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación y ex diputado nacional, Adrián Pérez; la profesora de Derecho Constitucional en UNL, Mariela Uberti; la actual intendenta de Paraná y ex legisladora, Rosario Romero; y el actual Ministro de Gobierno y Trabajo de la Provincia, Manuel Troncoso.

Este último dijo que "para nosotros no es sólo debatir cómo vamos a votar, más allá de que hay una necesidad de la ciudadanía de votar más fácil, más claro; debatimos las reglas de la democracia para los próximos años". Además, destacó que "no somos fundacionales, porque la base es el proyecto que hizo Rosario Romero en 2018". Y que "el pueblo está pidiendo un cambio, los partidos, los sindicatos piden un cambio".

La intendenta de Paraná mencionó que "los argentinos hemos hecho una democracia sólida. Hemos construido una democracia que fue mejorando, y en el sistema político debimos hace años subir un escalón". Consideró que "hay que poner el oído, y este código electoral recepta en general lo que pide la gente cuando va a votar. Este sistema simplifica, y es bueno para los ciudadanos pero también es bueno para los partidos. Estoy convencida que es una mejora. Bienvenido sea que nos permitamos cambiar", expresó Romero.

En tanto, Uberti manifestó: "Es sumamente importante que las universidades públicas se hagan eco del debate sobre una Reforma Electoral. El consenso es fundamental en la política del Siglo XXI, porque es la forma en la que hemos aprendido a convivir. En eso se basa la democracia y así se hace un proyecto ambicioso como este".

Finalmente, Pérez indicó que "me parece oportuno este Debate, las reformas hay que hacerlas muy despegadas de una elección. La gente vota pensando quién es su presidente, quién es su gobernador y quién es su intendente, creo más en la boleta que prevé la lista completa. Con la Boleta Única Papel hay una boleta que la pone el Estado en la que no puede faltar ningún candidato".

El público tuvo la posibilidad de acercar preguntas y comentarios a los disertantes a través de un formulario digital que se habilitó durante la actividad. La moderación estuvo a cargo de la comunicadora Evangelina Ramallo. El ciclo continuará con jornadas en Concordia y Concepción del Uruguay.