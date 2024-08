Dólar cara chica: cuáles son las últimas aclaraciones que hizo la FED respecto a su valor | CEDOC

El Banco Central de la República Argentina definió que los bancos acepten todos los dólares que los ahorristas pueden llevar a las entidades y por eso les ofrecerá hasta diciembre próximo la opción de recibir billetes en mal estado en la autoridad monetaria y enviarlos a la Reserva Federal de Estados Unidos para allí cambiarlos por nuevos.

La decisión fue adoptada en la Comunicación A8079 y representa una solución para muchos ahorristas.

Cabe destacar que la Reserva Federal define que los dólares en billete emitidos después de 1914 y en cualquier estado de conservación se mantienen dentro del curso legal, mientras mantengan más de la mitad del papel; sin embargo algunos bancos argentinos no aceptan a sus depositantes billetes dañados o los famosos “cara chica”, los que tampoco son recibidos al realizar transacciones entre pares, como compra-venta de inmuebles.

A través de esta decisión reciente, el Banco Central ahora les permitirá a las entidades "depositar" estos billetes en el banco para luego enviarlos a la Reserva Federal y realizar el canje.

Un canje sin costo, pero con fecha tope

Más allá de la decisión, lo interesante es que el canje no tendrá un costo extra para los bancos argentinos, que ya usan "el servicio" de importación de billetes del BCRA.

La comunicación del Central dispuso que este "beneficio" para las entidades financieras estará disponible hasta fin de año.

Qué dólares dañados no aceptarán los bancos en este canje

Entre otras definiciones, el BCRA detalló en qué condiciones los bancos no podrán aceptar los billetes estadounidenses en mal estado: "Son aquellos que han sido dañados en la medida en que quede la mitad o menos del billete, o su condición es tal que su valor es cuestionable. Por ejemplo: billetes quemados o dañados por líquidos que no pueden manejarse sin comprometer su integridad", explicó.

El canje de dólares dañados y cara chica no es obligatorio para los bancos

Aunque las entidades no están obligadas a aceptar estos dólares deteriorados a partir de esta medida, que es optativa para los bancos, en el Gobierno estiman que buena parte comenzará a hacerlo para "renovar" su plaza de billetes.

Cuáles son considerados dólares cara chica y cómo verificar que no sean falsos

La medida del BCRA puede apuntalar además la primera etapa del blanqueo que permite sincerar la tenencia de hasta US$ 100.000 y depositarlos en cuentas bancarias especiales sin costo alguno, si se realiza hasta el 30 de septiembre próximo.

Según cálculos del INDEC, hay en el país más de US$ 200.000 millones de dólares "bajo el colchón": ya sea depositados en cajas de seguridad o escondidos en distintos lugares.

La apuesta del Gobierno es que parte de esos dólares " reingresen" al sistema financiero formal.

