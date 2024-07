Hay acuerdo: la nueva cifra que River le ofertó a Vélez por Valentín Gómez

Cuando parecía que la operación se caía, ya que el defensor no pasó la revisión médica en Italia, debido a que su pase iba a ser del Palermo, ocurrió un nuevo giro en la historia.

Es que, tras confirmarse que el City Group no iba a comprar el pase de Gómez para luego cederlo al Millonario, los dirigentes del elenco de Núñez tomaron cartas en el asunto, y decidieron sentarse a negociar directamente con sus pares del Fortín para fichar al defensor central.

Según lo informado por el periodista de Bolavip, Germán García Grova, River y Vélez llegaron a un nuevo acuerdo para la transferencia de Valentín Gómez, ya que el Millonario pagaría 7,5 millones de dólares para quedarse con el 75% de la ficha del jugador, mientras que los de Liniers mantendrán el otro 25%.

Además, siguiendo con su información, la fuente citada agrega que ahora solo falta que los clubes acuerden la forma de pago de esta operación. El único detalle a resolver es si el mismo será a través del Dólar MEP, o del Dólar Oficial.

De esta manera, comienza a cerrarse esta novela, y Gómez se transformaría en el sexto refuerzo para Martín Demichelis en este mercado de pases. Un dato para tener en cuenta, es que por su llegada tardía, podría quedar fuera de la lista de buena fe de Copa Libertadores para la llave de octavos de final contra Talleres de Córdoba.

Qué dijo Valentín Gómez tras no haber pasado la revisión médica en el City Group

En diálogo con la prensa, el defensor fue contundente cuando regresó a la Argentina: ”Me gustaría jugar en River. Mi rodilla está bien, juego sin dolor”. En esa misma línea, explicó: “La lesión fue en 2021 y es muy chica. No me voy a operar, jugaré igual”.

Asimismo, exteriorizó que parte de su deseo es dejar atrás su proceso en Vélez. “Quiero dar un paso en mi carrera y si es en River, mejor”, manifestó el zaguero central oriundo de San Miguel, que el último tiempo, además de ser vinculado con River, también sonó como incorporación del Benfica de Portugal y del Girona, dentro de un acercamiento realizado por el City Group.

¿Qué se detectó en la revisión médica a Valentín Gómez?

Según avanzó el periodista Germán García Grova, en la revisión médica de Valentín Gómez con el City Group se detectó “una lesión muy menor que, en caso que sienta dolor, es quirúrgica y demanda 45 días de recuperación”. El defensor de Vélez vendría jugando desde hace tiempo con la misma, sin presentar inconvenientes.

¿Cómo se había cerrado la venta de Valentín Gómez al City Group?

En cumplimiento de un compromiso que había asumido con el futbolista a inicios de año, cuando le extendió el vínculo contractual hasta 2026, Vélez accedió a vender la ficha de Valentín Gómez al City Group por una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Si superaba la revisión, Gómez iba a llegar cedido a River por dos temporadas.