Debido a las declaraciones realizadas por el Diputado Nacional Gustavo Bordet en algunos medios digitales, compañeros y compañeras vecinalistas y referentes vinculados a nuestra Agrupación sintieron la necesidad de responder a las palabras del Ex Gobernador que hizo referencias sobre la política de la Ciudad y sobre su actual residencia en Concordia:

Nosotros, que trabajamos, llevamos nuestros chicos a la escuela, pertenecemos al club del barrio, militamos y realizamos trabajos sociales en nuestros barrios, a eso le llamamos vivir en Concordia, que es muy diferente a venir a pasar los fines de semana en una casa muy lejana a la comunidad.

Demás está decir, porque todo el mundo lo sabe, que desde que dejó la Intendencia de Concordia el Compañero Gustavo no apareció más por los barrios.

El Ex Gobernador aduce haber dejado todo en condiciones en nuestra provincia y poder recorrer las calles sin problemas, pero lo que no tiene en cuenta es que en realidad lo que nos dejó es con un peronismo desmembrado, con Gobernador e Intendente de la oposición, lo que a las claras demuestra que las cuentas no cierran.

Durante toda su gestión como Presidente del Partido no realizó ninguna actividad que mantenga encendida la llama del Justicialismo y en las últimas elecciones eligió viajar por el exterior antes que ponerse al frente y conducir el peronismo como era su responsabilidad.

Desde este lugar de militantes sociales consideramos necesaria esta respuesta al compañero Diputado Nacional, para dejar las cosas en claro.

También porque Bordet habla de su diálogo con el Gobernador como constructivo, pero a la relación del ex intendente Enrique Cresto con el actual intendente Francisco Azcue la considera poco clara e inoportuna. Pero acá en Concordia, y en el medio, estamos nosotros, quienes necesitamos de esa relación entre la gestión municipal pasada y la actual para darle continuidad a lo que se hizo bien, corregir lo que tiene que corregirse y seguir trabajando por las necesidades de nuestros barrios y nuestros vecinos.

Los compañeros que firmamos esta nota seguiremos transitando el camino del trabajo social y el cuidado de los más necesitados, seguiremos levantando las banderas de nuestro movimiento elevando la voz cada vez que sea necesario. Es por eso Compañero Gustavo que no consideramos estériles las palabras que esgrimen razones y despiertan conciencias.

Dora Sagradin Lucy Álvarez Jesica Valdez



17.690.062 93.058.980 42.852.294

B° San Martín B° Don Jorge B° San Jorge

Jose Luis Araujo Viviana Los Santos Lorena Gauto

24.233.131 26.173.071 25.986.427

B° Juan XXIII B° Villa Jardín B° Isthilart

Ana Vidal Natalia Fernandez F. Aguirre

24.812.400 27.340.627 28.356.206

B° 320 Viviendas Barrio Ferroviario B° Esperanza