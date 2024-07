Adam Bareiro tiene una cláusula de salida de U$s 3.500.000 libres de impuestos. Club que la ejecuta, se lo lleva. Desde un primer momento, el Millonario se alejo de esa alternativa en la negociación por el “pacto de caballeros” que existe entre equipos del fútbol argentino para no llevarse a los jugadores por las cláusulas.

Ya pasaron varias semanas de charlas entre las partes y el acuerdo por el delantero paraguayo aún no es total. El último entendimiento era de U$S 2.500.000 para San Lorenzo más otros U$S 2.200.000 a cobrar en objetivos de fácil cumplimiento. Parecía todo listo pero desde el Ciclón volvieron a poner peros en la forma de pago.

River insiste para cerrar la llegada de Adam Bareiro.© Proporcionado por La Pagina Millonaria

En River comienzan a ponerse impacientes por las vueltas que da el club de Boedo y si no logran terminar de cerrar todo en los próximos días, el Millo podría tomar la drástica decisión de ejecutar la cláusula de salida de Bareiro para dar por terminadas las negociaciones entre clubes y solo tener que negociar con el jugador.

El agente de Adam Bareiro está en Europa y retrasa la llegada a River

Otro de los motivos por los que la negociación se demora es porque el representante del delantero está en Europa. Hernan Berman firmó hace algunas horas a Julián Carranza en el Feyenoord de Países Bajos y estuvo abocado a esa gestión los últimos días. Esta semana regresará a la Argentina y allí se acelerarán las charlas contractuales.



Martín Demichelis quiere tener a Bareiro cuanto antes entrenando en Ezeiza, sabiendo además que Miguel Borja está afectado a la Copa América y no va a poder actuar en los amistosos ante Millonarios y Olimpia. San Lorenzo no para de poner palos en la rueda y desde Nuñez quieren darle un corte al tema, con la premisa de que a la larga Bareiro va a terminar jugando en River.