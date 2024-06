Según el Intendente Azcue “es un Acuerdo Social e Institucional y Político en el cual hemos convocado a todas las instituciones intermedias, a los Partidos Políticos para ponernos de acuerdo en una serie de puntos sobre política pública, nosotros elaborado un documento que tiene 10 puntos, pero puede tener muchos más, no es una imposición que estamos haciendo, el documento es de base que lo estamos compartiendo con las instituciones. Ya me he reunido con muchas instituciones, con las religiosas, las iglesias, estamos teniendo reuniones con algunos clubes, ONG, Fundaciones; es importante que nos pongamos de acuerdo que establezcamos puntos de unión, porque hay muchas luchas que tenemos que dar. Por ejemplo la Energía; problemas estructurales que tenemos que resolver en forma conjunta todas las instituciones, con todos los partidos, resolver cuestiones y problemas como la pobreza la inseguridad y ciertos compromisos que nos tenemos que dar en este acuerdo, “Contrato Moral” que tenemos que hacer los Concordienses, lo que nos va a permitir terminar con muchos problemas que nos están haciendo mal que no nos llevan a ningún lado”.

En cuanto a si habrá más ajustes con respecto a reducción de personal dentro del Municipio Azcue comento que “nosotros estamos acá para administrar, cuando no hay recursos como nos pasa a nosotros que se cayó la recaudación del 37 % más la crisis que se esta viviendo en nuestro país, uno tiene que hacer unas serie de acciones, recortar en algunos lugares para poner en otros que son más importantes entonces esto va a ser una constante en todos los gobiernos, en todos los ámbitos, en los municipios, en las universidades, en las empresas, en el gobierno de E. Ríos, en el Nacional. Se deja de gastar en algunas áreas para reforzar en otras, nosotros nos hemos visto obligados en hacerlo porque tenemos que ser responsables de administrar el municipio en una situación de crisis enorme, con una caída de la recaudación brutal que hemos tenido. Nosotros no tenemos la idea extremista de recortar todo y retirar el Estado, nosotros somos equilibrados, somos conscientes del rol que tiene que tener el Estado, somos consciente que la ciudad tiene el 72 % de pobreza infantil, que tiene problemas estructurales tremendos, una ciudad que ha crecido de forma desordenada, que tiene enormes problemas en las calles, gente que no puede acceder a los servicios básicos. Tenemos que ocuparnos de esta demanda de la sociedad que es legítima, la gente dice “queremos que arreglen las calles” y que nos ocupemos de la recolección de residuos. La higiene urbana, son los servicios esenciales que tiene que prestar el municipio, pero para hacerlos se necesitan recursos y en este contexto tenemos que ser muy cuidadosos, y en ese contexto en que se ha aumentado la cantidad de empleados es que tenemos que analizar cada uno de los contratos y no es algo que nos hace feliz, no es una situación agradable porque detrás de todo esto hay personas que no son un número, hay historias de vida.

Con respecto a las calles y avenidas que llevan muy poco tiempo de inauguradas y ya están desechas e intransitables le afirmo a ByN “se ha realizado una auditoria con las Universidad Nacional del Litoral nos entregaran el informe preliminar, en poco tiempo vamos a tener el dictamen de la Auditoria, y esta conducta de que tenemos que controlar durante toda nuestra gestión. Donde tengamos alguna irregularidad la llevaremos ante quien corresponde, la vamos a denunciar, ya hemos hecho varias denuncias desde que arrancamos nuestra gestión, se han hecho allanamientos, hasta en el corralón y lo vamos a seguir haciendo y esta conducta que tenemos que controlar lo vamos hacer durante toda nuestra gestión y no solamente a la gestión anterior; este es el mensaje que queremos darle a la sociedad que queremos darle también a nuestros funcionarios, porque estamos acá para administrar en responsabilidad y honestidad esta conducta la vamos a tener durante toda nuestra gestión”.