ESTE DOMINGO SE JUEGA LA NOVENA FECHA

Luego será el turno de Estadio Futsal y Temperley. Desde las 2 de la tarde se medirán Instituto Federal y Zorraquín, mientras que La Masía y Temperley Celeste lo harán desde las 15:30. El cierre es para Rural y SRG.

Las instalaciones del Grupo Futsal de Eva Perón 2968, será epicentro de la reprogramada 9ª fecha, que fuera postergada el último lunes feriado. El Torneo Apertura que es liderado por Arnol Futsal, tendrá encuentros importantes cruces, sobre todo el inicial donde justamente el 1 del campeonato se medirá con el 3º Juana Azurduy (3º - 13 ptos.), en el gran duelo de los de arriba. El partido se jugará desde las 11 de la mañana.

En el mediodía del domingo (12:30 hs.) Estadio Futsal y Club Temperley, en otro de los cruces importantes, pero en este caso para despegarse del fondo de la tabla.

El turno 3 iniciará a partir de las 14 horas con Instituto Federal y Zorraquín, quienes se encuentran 5º y 6º en las posiciones con tan solo un punto entre sí. Ambos equipos llegan con sendas derrotas.

La Masía, que viene de ganar y que se posiciona en el peldaño 4, se medirá con Temperley Celeste desde las 15:30.

El cierre de la 9ª fecha lo tendrá al único escolta, SRG Futsal enfrentará a Rural Futsal, que viene dulce tras la victoria en la presentación de la última jornada. SRG jugará su encuentro conociendo el resultado del partido inicial, 2 equipos con los que pelea por el título del Apertura.

Fecha 9

•11:00hs Arnol Futsal vs Juana Azurduy

•12:30hs Estadio Futsal vs Temperley

•14:00hs Instituto Federal vs Zorraquín

•15:30hs La Masía vs Temperley Celeste

•17:00hs Rural Futsal vs SRG