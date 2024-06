El gobierno anunció medidas para salvar la Caja de Jubilaciones del Estado

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, remarcaron que si no se implementan estas medidas y continúa la situación actual del sistema previsional del Estado, en pocos años no se podría seguir pagando el 82 por ciento móvil. También subrayaron que las últimas gestiones de gobierno no hicieron nada para solucionar el déficit estructural y creciente de la Caja, que sólo en marzo de 2024 ascendió a 18.000 millones de pesos.

Además, pusieron en valor que el sistema previsional entrerriano paga a los empleados del sector público jubilaciones tres veces mayores a las del sistema nacional, en promedio, y con menor edad para acceder al beneficio jubilatorio.

Troncoso y Bagnat se reunieron con los gremios de los trabajadores del sector público este viernes. En el encuentro, les informaron los pasos que contendrá el Plan de Acción Integral. Destacaron que las medidas se diseñaron en base al análisis técnico de las causas del déficit y en diálogo permanente con los distintos sectores que integran la Caja de Jubilaciones.

El primer paso fueron las medidas y resoluciones que ya puso en marcha la nueva conducción de la Caja de Jubilaciones del Estado provincial y que redujeron los gastos internos, así como también las irregularidades y los privilegios. Esto permitió reducir el déficit proyectado para los primeros meses del año en un cinco por ciento.

En segundo lugar, el Plan Integral que aplicará el gobierno contiene cuatro medidas para que la Caja recupere los recursos que necesita para cumplir con sus obligaciones y atacar las causas del déficit:

1- La continuidad del reclamo que este gobierno hizo, por primera vez en la historia de la provincia, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los fondos que Anses le debe a Entre Ríos, que supera los 150.000 millones de pesos;

2- La implementación de un aporte mensual, a la Caja, que harán desde sus presupuestos los Ministerios de Salud, Seguridad y el CGE, que son los estamentos más numerosos y deficitarios en el sistema previsional;

3- Cumpliendo con el inciso D del artículo 12 de la Ley Previsional, los beneficiarios de jubilaciones de regímenes especiales del Estado van a aportar una alícuota de tres puntos hasta cumplir con la edad jubilatoria, que es 62 años para los hombres y 57 para las mujeres;

4- Por otra parte, se establecerá un incremento de tres puntos de alícuota de aportes patronales y contribuciones personales de los trabajadores activos del sector público.

La última medida anunciada para reducir el déficit de cada sector es el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para incluir una instancia de homologación con la Caja de los aumentos de sueldo sectoriales del Estado.