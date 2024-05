¿Señor Intendente Azcue, hasta cuando seguirán los politiqueros oportunistas mandando en su gestíon???

Pero deje de ser títere de las personas que están para politiquear, es hora que comience a gobernar, “la ciudad hace agua” por todos lados y no por la lluvia ni por el rio que viene creciendo, sino por la falta de capacidad, de conocimiento, de sentido común y sumado lo peor la soberbia, el odio o resentimiento para con los pobres que viven en los barrios que hoy están abandonados.

Los concejales, al igual que usted, están gobernando para LOS RICOS y para LOS MOROSOS …y a los “TORPES” …que pagamos siempre al día se nos burlan en la cara imponiéndonos IMPUESTOS Y TASAS MAS CARAS.

A los TORPES nos castigan con aumentos de más del 100% y a los MOROSOS les dan el beneficio que comprende la Moratoria: "Tasa Comercial, Tasa de Higiene, Construcción, sanciones del Juzgado de Faltas, multas de toda índole. Una moratoria que libera obligaciones fiscales, etc. Etc.. En general tiene una muy buena condonación y también facilidades de pago hasta en 12 cuotas PARA LOS ETERNOS MOROSOS Y EVASORES".

Muchos Concordiense no sólo estamos llamando a la REBELION FIZCAL (no pago en tiempo y forma) sino que comenzaremos a cortar calles por falta de arreglos, estamos hartos, cansados de reclamar, ya no podemos entrar ni salir de nuestras casas, por las zanjas y pozos. Esto mismo sucede en muchos barrios, pero a los carilinditos que no pagan sus obligaciones fiscales les envían las máquinas para arreglarle las calles y destapar las cloacas; los otros días dejaron de arreglar zanjones en un barrio y mandaron las maquinas al Donovan (por mencionar algo).