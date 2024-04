La actividad fue promovida por el Área de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y organizada de manera conjunta por la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia.



El foro contó con el auspicio del INTA, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia y el acompañamiento de la Subsecretaría de Turismo del Municipio; del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), la Secretaría de Turismo de la Provincia de Entre Ríos y la Red Federal de Turismo Rural.



Al hacer uso de la palabra, el Presidente Municipal puso en relieve la realización del encuentro ya que son “muy necesarios porque estos son los momentos donde podemos intercambiar conocimientos, buscar acuerdos, planificar. En nuestra ciudad y en la provincia, de la mano del gobernador Rogelio Frigerio, estamos trabajando en un proyecto que tiene como objetivo transformar esta realidad poniendo al turismo como una herramienta de desarrollo”.



Y para que esto se logre, el Estado debe ser facilitador de esas herramientas, “poniendo al privado, a las entidades intermedias, en el centro de la escena y organizar un ecosistema para que haya crecimiento porque son los que apuestan, invierten y generan”.



“EXPLORÁ CONCORDIA” Y “CONCORPASS”



En cuanto a la gestión local, el intendente Azcué hizo mención a dos programas que se vienen desarrollando desde la Subsecretaría de Turismo en un trabajo conjunto con el EMCONTUR como son “Explorá Concordia” y “Concorpass”.



Sobre el primero de ellos destacó el rol inclusivo, social, educativo y cultural que cumple ya que consiste en que los alumnos de los quintos grados y quintos años recorran la ciudad a través del bus turístico, cuestión que se logró mediante un convenio con la Dirección Departamental de Escuelas.



En cuanto a “Concorpass”, Azcué recordó que se trata de una propuesta que busca alentar la actividad turística en los meses de mayo y junio, generando una serie de beneficios y promociones para los turistas que visiten la ciudad. También señaló que la semana próxima se estará presentando en Buenos Aires ante prestadores turísticos, medios de comunicación y autoridades del sector.



“Soñemos en grande, sigamos trabajando qué podemos hacer muchas cosas para transformar nuestra ciudad y estoy convencido que lo vamos a hacer” remarcó el Presidente Municipal.



Por su parte Alfredo González, presidente de CAME, destacó las cualidades de la provincia de Entre Ríos en materia turística que van más allá de los recursos naturales sino de las condiciones para el turismo de reuniones, de eventos, entre otros. Por eso valoró la realización de dicho Foro ya que el mismo permitió reunir a los distintos actores que hacen a la actividad.



En ese mismo sentido se expresó el secretario de Turismo de la Provincia, Jorge Satto, quien señaló que es importante el trabajo conjunto entre el sector público, el privado y las entidades intermedias a la hora de conformar y promocionar productos turísticos y que en ese sentido, Entre Ríos lo está logrando.



Estuvieron presentes en el acto de apertura Silvio Farach, presidente de la Federación Económica de Entre Ríos; el presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia Adrián Lampazzi; el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Concordia Laureano Schvartzman; el secretario de Turismo de CAME, Gregorio Werchow; el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo Juan Acedo; la diputada provincial Carola Laner; el secretario de Desarrollo Productivo Federico Schattenhofer y el concejal Mauricio Rey, entre otros.