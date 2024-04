Luis Lacalle Pou fue uno de los invitados estelares de la cena de la Fundación Libertad junto con otros líderes de la derecha regional. Al uruguayo le tocó hablar después de Javier Milei y su incendiario discurso en contra del Estado al que le agregó burlas e imitaciones de muchos de los que estaban presentes.

El presidente de Uruguay matizó el tono de su colega e incluso defendió el rol del Estado. "Ahora se puso de moda hablar de libertad, ojalá que no pase", comenzó diciendo el referente uruguayo.



"Me quedan 311 días y dije ‘no tengo tiempo'. Pero después me acordé que esta fundación me dio voz cuando nadie me daba voz. Me permitió reafirmar algunos conceptos y aprender. Es un gusto estar hoy acá", continuó.

Luego, expuso sobre el modelo que lleva adelante en Uruguay y planteó la importancia de "un elemento poderosísimo que es la cohesión social" y apuntó: "Sin cohesión social no hay posibilidad de gozar la libertad individual. Si el todo no está bien, es imposible ser libre en el mundo moderno". "Esta receta que Uruguay tiene hace mucho tiempo y creo que va a continuar en 311 días, es la que nos ha dejado satisfechos, pero nunca conformes", añadió.

Lacalle Pou junto a Macri y Karina Milei.

Pero el punto de mayor diferencia se dio cuando planteó que "hay cosas que están en el ADN de nuestro país y ya nadie discute como un Estado fuerte". "No quiere decir un Estado grande. Seguramente no tenga que tener mucha dimensión para ser fuerte", aclaró.

El líder uruguayo que termina su mandato en marzo del año que viene afirmó que un Estado fuerte "significa tener instituciones fuertes y para ello tiene que haber una clara separación de poderes, que no es divorcio. Tiene que haber una democracia fuerte y, no es muy popular lo que voy a decir, pero se la debemos en Uruguay a los partidos políticos. Sin ellos, la democracia es más riesgosa".

"Qué difícil gozar de libertad si se vive en un rancho y mis hijos no tienen una luz al final del camino para esforzarse. Tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar de la libertad", remató.

La postura de Luis Lacalle Pou se explica porque, como su padre y ex presidente Luis Alberto "Cuqui" Lacalle, integra el Partido Nacional, una fuerza centenaria de extracción liberal pero de fuerte impronta nacionalista.