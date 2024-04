COMUNICADO OFICIAL PARTIDO JUSTICIALISTA CONCORDIA

Situación actual del sistema educativo universitario público, no arancelado

y de calidad:

Desde el Partido Justicialista observamos con preocupación la falta de acuerdos

paritarios en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores universitarios;

deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; paralización total de

obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta

de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación de los sistemas

nacionales de becas.

Celebramos la organización obrera universitaria en defensa de los intereses de la

educación pública. Elemento primordial para el ascenso social y la defensa de los

intereses nacionales.

Cuestionamos el accionar del Poder Ejecutivo de la Nación que a través de la prórroga

de las partidas presupuestarias destinadas a educación deliberadamente ha

pauperizado los presupuestos de la Universidades Nacionales en todo el país

generando la actual crisis educacional que no teníamos.

Mientras el Poder Ejecutivo Nacional perjudica al sistema educativo nacional, a los

docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores no docentes, licuando y

pauperizando la inversión pública destinada a educación, al mismo tiempo,

caprichosamente celebra la compra de unos vetustos aviones militares.

Por ello el Partido Justicialista del Departamento de Concordia invitamos a los

Compañeras y Compañeros a acompañar la MARCHA NACIONAL UNIVERSITARIA

convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional para el día 23 de abril

de 2024 en la ciudad de Concordia.

Defendemos el derecho de las y los jóvenes de trabajadores de acceder, según su

deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con

ingreso libre.