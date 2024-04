En este sentido, se confirmó a las nuevas autoridades del Felipe Heras. Rápidamente distintas versiones comenzaron a circular, hasta que se confirmó la noticia: la supuesta irregularidad en la administración que dirigía hasta hoy a las 09.00 hs, el Dr. Julio Grecco.

Entre los puntos mencionados dentro de estas irregularidades está la designación de personas NO autorizadas por ministerio, que no pertenezcan al hospital ni a dicho ministerio de salud. Asimismo, se solicitó a Grecco la presencia de uno de los jefes de servicio como secretario, el cuál nunca fue enviado.

De esta forma, y en voz del Director de Hospitales Generales el Dr. Ricardo García, se designó al Lic. Exequiel Eduardo Raimundo Ortíz como nuevo Director del Hospital Felipe Heras acompañado por el Dr. Daniel José María Kueider como Secretario Técnico del nosocomio.

Ministro de Salud Guillermo Grieve

Nuestro medio Diario Despertar Entrerriano estuvo presente en la rueda de prensa que se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples de dicho nosocomio. Según indicó el Ministro Grieve en su alocución ante trabajadores, a partir de la cuarta semana de gestión de Grecco “se fueron sumando personas que no estaban autorizadas, lo cual se determinó que es una falta grave” señaló.

Durante la mañana de este viernes, se comunicaron con la administración del Felipe Heras desde el Ministerio de Salud, para comunicar que no se firme ningún documento “sensible al hospital y al ministerio para la investigación de eventuales potenciales irregularidades administrativas” señaló Grieve y siguió: “A las 14:00hs, realizamos un bloqueo para poder investigar las cuentas del hospital teniendo apertura desde el día lunes” dijo.

Otro de los puntos que dejó en claro el ministro fue que “los hospitales tienen que funcionar a pesar del momento que estamos viviendo pero siempre con diálogo y transparencia, trabajando en equipo y sabiendo que no está permitido la presencia de personas que no están autorizadas en el hospital ni el ministerio, tampoco la presencia de senadores o diputados que deben estar en el congreso, para ayudarnos con la ley y poder servir a la salud, no servirse de la salud”.

Siendo claro sobre la participación política en las designaciones y toma de decisiones del hospital, haciendo referencia a la senadora Cielo Espejo, Grieve dijo que al enterarse de esta situación “me comunique con la dirección para solicitar que esta situación es absolutamente irregular y que no podía seguir adelante, solicitando que estas personas se retiraran lo cuál no ocurrió” y agregó: “también me comunique con la senadora Espejo mencionando que no tiene una injerencia de un hospital y que debe ayudarnos a servir a la salud y no servirse de la salud” puntualizó.

“En todo este contexto tome la decisión como Ministro de Salud de Entre Ríos, de anular la resolución 711/24 por la 1559 para el nombramiento de las nuevas autoridades del Hospital Felipe Heras que corresponden al mismo hospital” dejó en claro el ministro.

Ortiz de camisa blanca acompañado por Kueider

Licenciado en Psicología Exequiel Ortíz

Ortiz hasta hace pocas horas, se desempeñaba como Jefe del Área de Salud Mental del Felipe Heras. “Es un desafío siempre acompañar al ministro y su equipo de trabajo, lo cuál es una propuesta interesante. Queremos continuar y profundizar con el Plan Entrerriano de Salud, un plan que resulta inclusivo para todos, para que podamos brindar a la población el recurso humano nuestro desde el sistema de salud. Queremos que la gente se sienta contenida y sobre todo que encuentra una respuesta en el hospital”.

“Esto es un trabajo en equipo, en conjunto y articulado. Es una gestión que propone contener y contener a la población” detalló el licenciado y agregó: “iremos trabajando para profundizar algunas acciones que se vienen haciendo bien, y las que no cambiaremos con el apoyo de todo el equipo del hospital” cerró.

