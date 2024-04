Ese pueblo que “voto libre y democráticamente” a un hombre que prometía terminar con la “CASTA”, y que hoy está siendo manejando por otra “CASTA” (talvez más nefasta) que poco le importa el bienestar del pueblo que sufre, igual que el anterior gobierno, que decía ser peronista pero que de peronista sólo usaba el nombre y si lo era lo disimulaba muy bien. Basta recordar los actos políticos en que se prohibía las imágenes de Perón, Evita y la marchita, las que sólo aparecían días antes de las elecciones, para captar tontos distraídos o militantes de verdad que querían seguir creyendo.

Tendrían que leer a Perón escrito por Perón y no por los NEW intérpretes de la izquierda seudo progresista, que el peronismo combatió siempre, porque tenían, (entre otras), ideas foráneas lejos muy lejos del sentir argentino.

El Justicialismo es nacionalismo puro, es una Doctrina ejemplo en todo su lineamiento, en lo político, social y económico. Que los seudos peronistas quieren adueñarse del peronismo por ese sentimiento que es único.

Si los seudos peronistas que gobernaron 16 años la Argentina hubiesen tenido algo de peronismo no hubieran incrementado la pobreza ni la miseria, destruyendo la educación y la salud, en que dejaron inserto a todos como si la “culpa es del otro”, los que aún siguen sin hacerse cargo de nada. Igual que el perro que volteo la olla. Para el peronismo los únicos privilegiados son los niños los ancianos, muy lejos quedaron esos sentimientos y deseos.

Enseñaron al pueblo (los híbridos y los seudos) todo lo contrario a lo que el peronismo/justicialismo de Perón propone como gobierno: educar al niño para que cuando llegue a grande tenga su porvenir asegurado (basta recordar la frase MI HIJO EL DOCTOR). El General fomento la cultura del trabajo “CADA UNO DEBE PRODUCIR ALMENOS LO QUE CONSUME”, “DE CASA AL TRABAJO Y DEL TRABAJO A CASA”. Creo hospitales para que los pobres, los ancianos, los niños sean atendidos como corresponde y no que deambulen como hasta hoy como verdaderos parias buscando una palabra de aliento para solucionar su problema de salud.

Hoy el peronismo, el socialismo y los radicales no tienen ninguna figura creíble, convocante, todos de alguna manera han vendido o canjeado su alma con Lucifer, para lograr/ocupar algún negocito con los que ostentan el poder de turno, ¿y los demás?.. bien gracias me salvo yo. Y aquello que decía Perón: “Primero la Patria, segundo el Movimiento y por último los Hombres” esto desde hace mucho que no existe más, diría desde que Perón asumió la última presidencia.

Hoy el pueblo se ve envuelto en un manto de odio, muchos infundados, otros porque les quitaron sus privilegios y otros (muchos) porque sufren las consecuencias de las medidas que se están tomando desde el Estado y por ser parte de un pueblo pacífico.

Los ánimos del pueblo argentino están al borde de explotar, la Justicia no existe. No hay dirigentes creíbles, y el gobierno miremos bien, los que integran el gobierno se ríen de todo lo que ocurre alrededor, los reclamos de los aumentos desmedidos (de combustibles, luz, gas, impuestos), la inflación, el Dengue (los hospitales siguen sin insumos igual que con el COVID), y nadie preso, nadie culpable, nadie da la cara, los “grandes dirigentes” están ocupando cargos de legisladores, asesores, funcionarios, pero siempre lejos del pueblo.

Muchos miran al “PELUCA” como si fuese el único que maneja el gobierno y apuntan hacia él, pero él no es el único responsable del malestar social, también lo es su equipo que le permite decir y hacer lo que se le antoje de acuerdo a sus caprichos o enemigos de turno. Algo similar aconteció con “la Zeniora” que fuera presidenta y etc. de la Argentina.

El tiempo se agota, es hora que los que manejan el poder bajen varios tonos las agresiones/ofensas/soberbias, porque, pronto saldrán desde el interior “los verdaderos caudillos” que levantaran las banderas del federalismo real, como Pancho Ramírez en Entre Ríos, López en Santa Fe, Bustos en Córdoba, Güemes en Salta, Quiroga en la Rioja, Varela en Sgo. del Estero (entre otros muchos) que les importo de verdad su terruño y se plantaron al “unitarismo porteño”. No sigan tirando de la soga. El pueblo hará tronar el escarmiento y marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.

Ahhh y no se enojen los K con los que votaron al "Peluca", enojense con los que hicieron muy mal todo pensando sólo en ellos y no en el pueblo que les delego el mandato transitorio. Todos saben quienes son donde y como viven.