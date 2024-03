Javier Milei descargó una catarata de tuits contra Gustavo Petro, López Obrador, Clarín y Cocineros Argentinos

Fiel a su estilo y su estrategia de comunicación, el libertario también cargó contra el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de "ignorante".



La catarata de tuits, re-tuits y "me gusta" del líder de La Libertad Avanza además incluyó una crítica al medio Clarín, que se hizo eco de sus dichos y, en otro orden de temas avaló mediante la publicación de un usuario de la red social "X" el cierre del programa Cocineros Argentinos, que se emitía por la Televisión Pública.

"No es ninguna sorpresa que Javier Milei llame a las cosas por su nombre. Así se hizo famoso, así llegó al Congreso y, así, en solamente dos años se convirtió en Presidente", fue uno de los mensajes que el dirigente argentino compartió de un usuario que adjunto un video titulado "Petro comete grave error político cuando Milei le recuerda su pasado terrorista".

También reposteó un meme -conocido como El Chad- del usuario @Trumperizar donde se observa a Petro decirle "Sos un Nazi" y Milei no se inmuta, pero cuando lo llama "Zurdo terrorista asesino" el mandatario colombiano llora. El criterio del mandatario fue similar al que aplicó durante los cuestionamientos de la cantante Lali Espósito, donde aclaró que si lo critican, él "también iba a contestar".

"En este momento, que Gustavo Petro se ofende por que le llamen 'asesino terrorista' recordemos nuevamente sus palabras: 'Decidíamos sobre la vida o la muerte de muchos colombianos'. Nada que agregar, Petro no se puede ofender porque le digan la verdad", fue otro de los mensajes que adjuntó el Presidente de la Nación y que registró en su perfil personal en las redes.

Milei también sumó una declaración del consultor Emmanuel Rincón que dice que el político colombiano "sÍ formó parte de una organización guerrillera que cometió actos terroristas, ejecutó un Golpe de Estado, asesinó personas y tenía ideales comunistas". Y agrega: "La verdad nunca debería ofender, si no le gustan dichos adjetivos, no debió haber formado parte de un grupo terrorista".

También apuntó contra López Obrador, político también conocido como AMLO por las iniciales de su nombre, y lo cruzó por haberlo llamado en una oportunidad "facho conservador".

En la nota para CNN, con Andrés Oppenheimer, había indicado sobre el presidente de México: "Es un halago. Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Tiene un problema con los números. No sé si los socialistas odian más la evidencia empírica o el agua".

En esa línea, likeó un posteo en la mencionada red social que manifestaba que él "DOMÓ BESTIALMENTE al burro del Presidente de México" e incluía la frase en la que lo trataba de ignorante. "BASADO COMO SIEMPRE", completa el texto del usuario @Gianferreyra_, término que se utiliza cuando una persona se impone en un debate supuestamente con buenos argumentos.

En la lógica de responder ante los agravios, el mandatario argentino apuntó contra Clarín por levantar sus críticas a los otros presidente latinoamericanos pero no incluir los que el colombiano y el mexicano le habían dicho anteriormente.

"Obviamente, el multimedio operador se le pasó por alto las agresiones que he recibido de modo recurrente por parte de los personajes en cuestión", escribió Javier Milei en "X". "Debe ser que consideran que está bien que otros mandatarios me agredan y que me defienda esté mal. Igual que como hacen aquí", agregó.

Luego, hizo otra publicación en la que señaló que "algunas cosas" que le dijo Gustavo Petro eran haberlo comparado con Adolf Hitler.

En ese contexto, la cabeza del Poder Ejecutivo reposteó un mensaje del usuario conocido como @ElBuni donde se refería al ciclo conducido por Juan Braceli, Chantal Abad y Luciano Garcia, quienes se despidieron en un video en el que aparecían distintos trabajadores.

En medio del gran tráfico de interacciones que generó la actividad del presidente en el entorno virtual, trascendió la cantidad de horas que destina Milei en la red social que actualmente pertenece a Elon Musk. Hasta el mediodía de este jueves, el sitio https://milei.nulo.in/ informó que el libertario realizó casi 100 reposteos y "Me gusta".



"¿Cuántos tweets likeó nuestro Presidente hoy?", dice la página que se responde con un total de 96 hasta el cierre de esta nota. También se muestra pasó 1 hora y 23 minutos en las primeras doce horas del día en "X".

En otro apartado, muestra que Milei estuvo muy activo en esta plataforma en la última semana, siendo el día lunes 25 de Marzo y miércoles 27 de Marzo los días con mayor cantidad de horas e interacciones, con 362 likes y 135 reposteos en 3h 39m en el primer caso, y 301 likes y 161 reposteos en 3h 13m en el otro.

