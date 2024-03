(ByN) Son muchos los temas que están muy mal y pendientes de soluciones, aclaramos que sabemos que no es su culpa como gobernador, parte talvez si como ex funcionario Nacional y como Legislador, que por lo que sabemos en algunos temas muy poco (o nada) gestiono para Entre Ríos en el tema social.

A la anterior gestión de gobierno K sólo le importo llenarse los bolsillos, brindar con bebidas sabrosas, rodearse de “Gatos” y “Gatas” (de dos pies), cambiar de parejas por bonitas/jóvenes, construirse mansiones en barrios privados y llenarles los oídos a sus tristes seguidores de palabras huecas (izquierda, derecha, oligarquía, fachos, gorilas etc) para muchos que no querían ver la realidad de la pobreza que avanzaba despiadadamente generando miseria y que sólo atinaban a cobrar y aplaudir.

Pero eso ya fue, ya está, usted prometió cambios y solucionar los temas graves como la salud, que los funcionarios anteriores de salud verdaderos “monstruos” por no llamarlos de otra manera por no ofender a ciertas madres, y nos referimos al abandono que hicieron de la salud de que decían defender y trabajar. Solo un ejemplo: los subsidios que entregaba la ex ministra de salud Strata a muertos, personas inexistentes, asesores, etc. Esta en juicio por ese tema.

Lo que está ocurriendo hoy es lo que ya se vivió de igual manera en la época del COVID (no había insumos) como tampoco los hay hoy para analizar a los infectados del DENGUE, derivando a los que están enfermos o no, a los institutos privados que hacen pingues negocios con este tema, mucho más de veinte mil pesos cada estudio y que las obras sociales no cubre. Tampoco hay insumos, insecticidas, ni verdadera prevención con todo lo que implica

Señor gobernador Rogelio Frigerio, usted sin dudas tiene más que monedas para pagar los análisis si se contagia y sus perfumaditos funcionarios también, pero muchísimos infectados NO … ni siquiera para llegar a los Centros de Salud a realizarse un simple control; por esto y por mucho más le decimos CON LA SALUD y EL HAMBRE DE LA GENTE NO SE LUCRA, ya lo hicieron los mal nacidos de las gestiones anteriores. Se les terminará pronto la paciencia a los que sufren la pobreza, no tire más de la soga.

Por favor señor gobernador no cometa los mismos errores de la anterior gestión, los pobres tienen sensibilidades, también sufren la falta de salud y el abandono en que los dejaron los salvadores de la patria (del bolsillo de ellos).