También en la regulación, de flexibilizar las tareas de taxis y remises; para que tengan una competencia más leal tratando de equiparar las actividades.

En cuanto a los aumentos de parte de las empresas de Colectivo, remises y taxis si están bien y justos para cubrir los gastos de funcionamiento, por supuesto que se sabe que los aumentos afectan seriamente al bolsillo del usuario, respondió Gotte “puedo dar una mirada como privado, como empresario, que es de la rama que yo vengo (yo nunca estuve en política) hoy uno de los indicadores más grande que tenemos que soportar en la formación de costos es el gasoil, es de público conocimiento que mes a mes aumenta un 15/20 %, entonces es necesario actualizar la tarifa para poder seguir suministrando un buen servicio al usuario, otro de los indicadores es la masa salarial, gran parte de lo recaudado va para ese rubro”ByN

En cuanto al subsidio que reciben las empresas de transportes de pasajeros quiso saber ByN si los taxis y remises reciben algún tipo de apoyo en su actividad por parte del Estado, Gotte aseguro que “no, este servicio de taxis y remises no tienen ningún tipo de subsidios, el incentivo que estamos proponiendo en nuestra gestión es la flexibilización y desregulación de las Ordenanzas que invitan a no invertir en el desarrollo de la actividad”ByN

En cuanto a lo que tienen que cambiar de las Ordenanzas dijo “la burocracia, la repartición donde estoy es una máquina de impedir, donde justamente hay muchos requerimientos técnicos, de seguridad, mucha seguridad pasiva, los requisitos que el municipio tiene como protocolos sobre las bases y no como UBER que el al desarrollar su actividad el contacto es digital en donde no se conoce al dueño, contratan o subcontratan con privados sin que haya algún control”

Por ultimo Gotte expreso “creo que estamos trabajando en querer hacer una gestión un poquito más ordenada que lo habitual, con muchos cambios, particularmente hoy me toca ser un gestor de cambios, hay mucha resistencia. Por el desconocimiento hacia dónde vamos, porque la gente está cansada de escuchar al político prometer y generalmente pasa, que, pasan los años de gestión para cumplir las promesas que han asumido en campaña y estás nunca llegan, pero, yo creo que hay voluntad de cambio, la voluntad es grande y no por los actores políticos, sino justamente, por la gente que trabaja, por la gente “administrativa de planta”, si organizamos y trabajamos en forma conjunta, ordenada, será un beneficio que tendremos todos; tanto en lo personal como para la comunidad. A mí me agrada ir a un lugar de trabajo donde la energía con los colegas con los pares sea buena. A nadie nos gusta ir a un lugar donde haya una negatividad o una resistencia al trabajo o a recibir órdenes o sugerencias o normas de convivencias del día a día”. Finalizo el funcionario municipal ante ByN.