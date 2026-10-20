Al 1º de octubre la capacidad utilizada por los feedlots profesionales fue del 72,2%, casi diez puntos más que un año atrás.

Es el undécimo mes seguido que muestra aumentos y es el que más puntos crece de los anteriores diez.

Estos datos surgen de los resultados de la encuesta mensual que la Cámara de Feedlot hace entre sus socios, que en esta ocasión fue respondida por 117 establecimientos, con capacidad de encierre de 948 mil animales.

El índice de reposición (entradas/salidas) fue de 97%, bastante más alto que el 85% de hace un año.

El índice de ingreso (IIF, entradas sobre capacidad) fue de 13,5, superior al 11,8 de septiembre anterior. A su vez, el índice de egreso (IEF, salidas sobre capacidad) fue de 13,9, casi igual al 13,8 de hace doce meses.

El comportamiento de las empresas fue el de llenado de corrales en el 52% de los casos, mucho más alto que el 33% de un año atrás, mientras que los que estaban vaciando sumaron el 46% frente al 63% de aquella época.

La relación ternero-novillo fue de 1,51 en septiembre, 15% peor para el negocio del feedlot en un año. Por su parte, la relación novillo-maíz fue de 14,2, 13% mejor para el negocio del encierre que hace un año.

El margen bruto de los feedlots fue de 17 kg de novillito por cabeza negativo , peor que los 9 kilos positivos del mes anterior, pero algo mejor que los 23 negativos de sep’25

Los números de SENASA también muestran crecimiento

Senasa estimó en 2,07 millones de animales los encerrados en 1.120 establecimientos de engorde registrados al 1º de octubre, lo que indica 8% más que hace un año aunque 1% menos que al 1º de septiembre.

En las comparaciones entre el primer día de octubre de ambos años se vuelven a ver los fuertes cambios entre categorías.

Mientras que las categorías de novillitos y de vaquillonas aumentaron 86 y 72%, respectivamente, interanualmente, las de terneros y de terneras bajaron 52 y 54%, también en ese orden.

Acá se sigue viendo el alargue de las recrías a campo y los mayores pesos de entrada y de salida, que se vienen observando desde hace varios meses.

Los novillos, con números absolutos más bajos, lo que es usual, también tuvieron un gran desempeño con aumento de 72%.

Y las vacas crecieron 24%.

En cuanto a las entradas a feedlots, sumaron 388 mil en septiembre con aumento de 3% interanual. Novillitos y vaquillonas se incrementaron en el eje de 100%, terneros y terneras bajaron 50-60%, novillos ascendieron 24% y las vacas bajaron un punto.

En materia de salidas, acumularon 411 mil animales, con 9% de baja. Los novillitos fueron los únicos que crecieron, 6%, mientras vaquillonas y novillos se redujeron en 13 y 3%. Las vacas no registraron cambios.

La relación ingreso/egreso fue de 94% en septiembre, mayor que el 83% de hace un año.