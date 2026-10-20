Frigoríficos exigen trazabilidad para exportaciones europeas y precios

Los frigoríficos argentinos han comenzado a solicitar hacienda con la trazabilidad necesaria para los embarques de noviembre con destino a la Unión Europea. Esta medida responde a las nuevas exigencias del bloque comunitario sobre productos libres de deforestación, que entrarán en vigencia a fines de 2026. La industria busca asegurar el cumplimiento de la normativa.

El reglamento europeo sobre productos libres de deforestación, conocido como EUDR, comenzará a aplicarse el 30 de diciembre de 2026, con un plazo adicional hasta el 30 de junio de 2027 para micro y pequeños operadores. Esta normativa exige demostrar que los productos, incluida la carne vacuna, cumplen la legislación del país de origen y no están vinculados con deforestación posterior al 31 de diciembre de 2020.

Aunque la obligación recae sobre los operadores que introducen estos productos en el mercado europeo, su cumplimiento demanda información detallada de los proveedores argentinos. En este contexto, Visec Carne se presenta como una herramienta clave para reunir los antecedentes que respaldan la debida diligencia de los compradores. Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra), explicó que la plataforma facilita la generación de documentación de debida diligencia, sin implicar una certificación formal.

El debate por los precios

La discusión comercial sobre un posible diferencial de precios para la hacienda que cumple con estas exigencias sigue abierta. Daniel Urcía sostuvo que, por el momento, no existe un mercado diferencial de precios garantizado y que tampoco se sabe si podría haberlo. Mencionó como antecedente que el mercado en ocasiones reconoció diferencias entre hacienda proveniente de campos habilitados para la Unión Europea, como los establecimientos Hilton, sugiriendo que algo similar podría ocurrir, aunque dependerá de la oferta y la demanda.

Desde hace un tiempo, los establecimientos de engorde han iniciado su adaptación a estas nuevas condiciones. Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, indicó que están acompañando a sus socios en el registro de animales y la evaluación de compras de invernada. La industria ya está solicitando que la hacienda faenada a partir de noviembre sea apta para cumplir con los requisitos, anticipando los embarques que llegarán a Europa bajo la nueva normativa.

El mecanismo de Visec Carne se encuentra operativo y, hasta hace pocos días, contaba con unos 20.000 productores ganaderos registrados. Sin embargo, aún resta incorporar un universo más amplio. La exigencia de trazabilidad se traslada a todos los eslabones de la cadena, ya que quienes compran animales para engordar comienzan a solicitar a sus proveedores de invernada que verifiquen sus antecedentes. Así, el cumplimiento excede al último establecimiento que envía la hacienda a faena.

Impacto en la Unión Europea

Empresarios del sector coincidieron en que los encuentros comerciales, como la SIAL de París, son cruciales para conocer las demandas concretas de los compradores. Se enfatizó que la exigencia de los compradores europeos es que los embarques que lleguen a partir de enero de 2027 deben contar con la documentación respaldatoria que cumpla con el Reglamento 1115 de la Unión Europea. Esta condición es vista como un requisito de mercado sin el cual no hay negocio, y no como un pago adicional.

La cadena argentina ha comenzado a ordenar la documentación y el abastecimiento para responder a las nuevas normativas. La pregunta pendiente es si esta diferenciación, además de permitir el acceso al mercado de la Unión Europea, se traducirá en un reconocimiento económico para el precio de la hacienda. Además, Matías Vilariño señaló que, si bien el mercado europeo retrocedió en valores semanas atrás, lo que consideró habitual antes de las ferias de octubre, las perspectivas futuras son buenas.

FUENTE: Belkis Martínez - La Nacion Campo