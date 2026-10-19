La creciente del río Paraná comenzó a sentirse en las zonas ganaderas de Santa Fe y los productores ya están movilizando hacienda hacia campos más altos. Aunque todavía existe incertidumbre sobre la duración del fenómeno de El Niño y su impacto, la provincia puso en marcha una serie de medidas para facilitar la evacuación de animales y evitar que las inundaciones provoquen una liquidación forzada de vientres.

Una de estas herramientas es el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte (ROPECA), una plataforma digital que permite vincular a productores que necesitan trasladar o alimentar animales con quienes disponen de recursos para hacerlo.

“Es una herramienta para que aquellos que tengan rollos para vender, campos para alquilar o transporte puedan ofrecerlos y conectarse con quienes los necesitan”, explicó el MV Facundo Méndez, director de Ganadería de Santa Fe, en diálogo con Valor Carne.

El funcionario aclaró que la provincia solamente facilita el contacto entre las partes. “Los precios, contratos y operaciones se acuerdan directamente entre privados, sin intervención del Estado”, resaltó.

El registro, que inicialmente estaba pensado para productores santafesinos, se abrió también a ofertas de otras provincias. De hecho, ya aparecen propuestas de Córdoba, La Pampa y Chaco. Con una interfaz muy intuitiva, los interesados pueden consultar las disponibilidades y acceder directamente a los datos de contacto de los oferentes.

En Santa Fe, se muestran satisfechos con el funcionamiento de la plataforma y piensan más allá de la emergencia.

“La idea a futuro es que sea una herramienta más, que el productor lo puede usar, y si sirve, bienvenido sea”, opinó Méndez.

El Paraná crece y amenaza a 710 mil cabezas

En los últimos días, la preocupación de los productores aumentó ante el avance de la creciente desde el Norte. Según los registros oficiales al 14 de octubre, el Paraná alcanzó los 4,35 metros en Reconquista, mientras que en San Javier llegó a 4,86 metros, acumulando en este último caso un aumento de 46 centímetros desde fines de septiembre. Más al sur, el río marcó 3,57 metros en Santa Fe y 3,33 metros en Rosario.

Aunque estos valores todavía se encuentran por debajo de los niveles de alerta de los respectivos puertos, los campos bajos ya pueden sufrir anegamientos.

Según Méndez, las zonas ribereñas de Santa Fe concentran aproximadamente 710 mil cabezas de ganado, de las cuales alrededor del 90% corresponde a bovinos.

La mayor concentración de animales expuestos se encuentra en San Javier, con unas 260 mil cabezas, seguido por Garay y General Obligado.

Cabe destacar que, según los registros oficiales, el stock bovino total de Santa Fe alcanzaba los 5,94 millones de cabezas al cierre de 2025, según los registros oficiales.

¿Cómo viene el traslado de hacienda? “En la zona de Romang, por ejemplo, se utilizan tres barcazas para sacar animales de las islas, aunque las lluvias complicaron los arreos por los caminos de tierra que conectan la costa con la Ruta provincial 1”, contó Méndez.

Aunque aclaró que, pese a que “la creciente empezó a llegar y los productores comenzaron a sacar su hacienda”, en general “hubo bastante anticipación, porque se venía hablando del fenómeno desde hacía seis o siete meses”.

Esa previsión permitió que muchos ganaderos alquilaran campos con tiempo y comercializaran animales que ya estaban en condiciones de faena, reduciendo la carga de los establecimientos más expuestos.

Menos trámites para sacar la hacienda

Otra medida adoptada por Santa Fe apunta a facilitar los movimientos desde las zonas de emergencia cuando no es posible gestionar previamente el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) ante el SENASA

En esos casos, los productores pueden acudir a una dependencia policial para obtener una autorización que les permita iniciar el traslado, con el compromiso de regularizar la documentación sanitaria dentro de las 48 horas posteriores a la llegada a destino.

En ese sentido, Méndez aclaró que “se trata de un procedimiento excepcional, acordado para los movimientos provenientes de las áreas afectadas, y no de una autorización general para transportar hacienda sin documentación”.

Preservar las vacas, la prioridad

Más allá de las herramientas operativas, la preocupación central del Gobierno santafesino es el impacto que una inundación prolongada pueda tener sobre el rodeo.

“La gran incógnita es cuál va a ser la magnitud de El Niño. Se habla de un Súper Niño, pero también hay pronósticos que indican que no será tan importante”, sostuvo Méndez, remarcando que el objetivo de las medidas es evitar una caída en el stock de vientres.

Se trata de un riesgo particularmente importante porque buena parte de la ganadería de las islas está dedicada a la cría.

En este contexto, las recomendaciones oficiales incluyen anticipar la venta de animales terminados, ajustar la carga, realizar destete precoz cuando corresponda y asegurar campos y alimentos antes de que aumente la demanda.

Y es que las consecuencias de la creciente podrían extenderse mucho más allá de la emergencia inmediata. “Las vacas en estos momentos, en algunos campos del norte, están pariendo, están por parir, y empieza un nuevo servicio también en otros sistemas ganaderos. Es una incógnita cómo vamos a estar el año que viene y qué daño nos puede provocar. Seguramente será importante”, concluyó.