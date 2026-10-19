Asi es Sr. Azcue, mejor que prometer es realizar

Muchos prometen, mienten a sabiendas, por ignorancia, por especulación o por malas personas que son, otros por mal asesoramiento. No queremos pensar que usted sea una de esas, porque es un profesional y estuvo administrando justicia en los tribunales.

Esta al frente de la Municipalidad. en cual se ubica usted que lleva casi tres (3) años de gestión y no despega ni cumple con lo prometido, haciendo en muchos casos todo lo contrario a lo que prometió en su búsqueda del voto concordiense.

Por las dudas, por si no se enteró o no recuerda por tener mente fragil que lleva ya casi tres (3) años al frente del municipio, Ud. Azcue prometió trabajo, defender al empleado municipal, abrir centros de salud las 24 hs, incorporar personal idóneo, terminar con la corrupción y la pobreza.

Nos puede informar a los contribuyentes distraídos que lo votamos ¿ en que quedo todo lo que dijo y prometió en su mediática campaña pre electoral?.

Como es el tema de crear y defender fuentes de trabajo, si se destruyen / modifican diversas áreas del municipio contratando empresas foráneas en raras licitaciones. Si se cierran comedores barriales, CDI, etc etc.

No hace mucho tiempo que Ud sr. Azcue anuncio la compra y puesta en marcha de una fábrica de adoquines. para la Municipalidad y ahora contrata una empresa foránea para que realice pavimentos en calles de la ciudad. y a la que ud. Ohhh casualmente, recuerda la famosa frase de J.D. Peron “MEJOR QUE PROMETER ES REALIZAR”

Desmantelaron la recolección de residuos domiciliarios y contrataron una empresa cordobesa, cuyos camiones se vieron circular por la ciudad días antes de que se aprobara realizar la licitación, la que le otorgaría luego a dicha empresa la concesión, en forma muy rarita. Sabemos por comentarios en los medios locales que hay denuncias penales por esta contratación.

Muchos que lo votamos queremos saber, según usted dice que encontró una ciudad destruida, ¿que parte estaba o está destruida? Lo que deseamos saber es eso y si se refiere a las cloacas con aguas servidas y agua potable que pululan por toda la ciudad contaminando y derrochando dinero al ser agua potable la que se derrama.

¿ Como es el negocio que están realizando unas seudos cooperativas, según se comenta, en la recolección de ramas y otros elementos? y que según se comenta serian los dueños /socios "El Chiquito", "El Tio" y "El Gringo"

¿ Porque se pararon importantes obras como la Planta de Agua en San Carlos, la entrada a la ciudad de Concordia, la inauguración (para la fotito) del Aeropuerto Pierrestegui, hoy sin funcionar, sólo por mencionar algunas obritas de morondanga.

Fuente: Juan J Chingolo Barrio El Toronjal