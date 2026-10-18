PREGONANDO PREGONANDO

¿Y como es el tema de los “opinologos y criticologos” ?

Este sábado 17 de octubre fue, es y será una fecha muy importante para los trabajadores de la Argentina.
Entre Rios18/10/2026 ByN

Como todos los años la CGT Regional Concordia convoca y realiza un acto en la Cruz Mayor del Cementerio Nuevo de Concordia recordando aquella gesta de 1945.

Siempre realiza la convocatoria abierta a todos los que deseen participar sin distinciones de colores sociales ni gremiales, en muchas oportunidades se acercaron los políticos y representantes de los vecinalitas, de turno.

Pero en esta oportunidad los “OPINOLOGOS”, “CRITICOLOGOS” que piden y repiten faces sin sentidos serios y que no dan la cara, no estuvieron presente.

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Es muy fácil criticar y pedir que se vean caras nuevas en la política, que los viejos dirigentes ya fueron, pero a estos “opinologuistas” que no construyen, pero si destruyen, porque no participan, siendo las invitaciones como en este caso, en esta importante fecha fue, es y será abierta a todos los trabajadores, en especial a los peronistas.

Muchos hablan de unidad, pero nunca se los ve a parecer, para que se los vea al menos en los actos y para las fotos juntos, por un momento.

Pero lo que más molesta son las ausencias de los que piden caras nuevas, NUNCA APARECEN, NO NUESTRAN QUIENES SON NI QUE HAN HECHO POR SU CIUDAD, si rebolean opiniones y críticas, ¿talvez será porque se miran en sus propios espejos de vida y ven que NO SON NADA?

Fuente: ByN

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