OPERATIVO EN EL PUESTO DE CONTROL BRAZO LARGO: DETIENEN A UN HOMBRE ARMADO, PRÓFUGO DE LA JUSTICIA URUGUAYA Y CON DROGA

En el marco de los controles habituales de prevención y seguridad vial que realiza la Policía de Entre Ríos en los accesos a la provincia, personal policial del Puesto de Control Brazo Largo detuvo a un hombre de nacionalidad uruguaya de 38 años que poseía un pedido internacional vigente _ ALERTA AZUL DE INTERPOL_ y transportaba armas de fuego, divisas de distinto origen y estupefacientes.

El procedimiento tuvo lugar en horas de la madrugada, cuando los efectivos procedieron a detener la marcha de un vehículo que prestaba un servicio de traslado privado de pasajeros procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la ciudad de Colón. El rodado era conducido por su propietario, quien trasladaba al pasajero en el asiento trasero.

Al advertir esta situación, los agentes procedieron a solicitar la documentación identificatoria al acompañante, quien manifestó no poseer documentos de identidad. Tras hacérselo descender del vehículo para realizar las averiguaciones correspondientes, la persona mostró una actitud hostil y poco colaborativa hacia el accionar policial.

Durante la inspección de su equipaje —autorizada voluntariamente en un primer momento—, el sujeto comenzó a proferir insultos hacia los funcionarios e intentó darse a la fuga, siendo inmediatamente reducido y asegurado por los efectivos para resguardar la integridad física de todos los presentes.

Tras ser controlado, el individuo manifestó ser de nacionalidad uruguaya y reconoció encontrarse prófugo de la Justicia de la República Oriental del Uruguay por delitos de extrema gravedad.

Intervención judicial y secuestros

Ante este escenario, se dio intervención al Fiscal de Islas del Ibicuy, Dr. Gastón Popelka, y por disposición de la Jueza de Garantías de la ciudad de Gualeguaychú, Dra. Natalia Céspedes, se ordenó la requisa formal del vehículo, del equipaje y de la persona.

Como resultado de la requisa realizada por el personal actuante, se procedió al secuestro de:

Armamento: Una (1) pistola marca Bersa calibre 9 mm con numeración suprimida y dos cargadores (uno de ellos con 16 cartuchos), y un (1) revólver calibre .38 marca Smith & Wesson, también con la numeración suprimida.

Dinero en efectivo y tecnología: Siete (7) teléfonos celulares entre el equipaje y sus prendas, la suma de 2.000 dólares estadounidenses, 82.000 pesos uruguayos y 200.000 pesos argentinos.

Estupefacientes: Con la intervención de la Delegación de Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Islas, se realizaron las correspondientes pruebas de campo sobre el material hallado en el equipaje, confirmándose que se trataba de Clorhidrato de Cocaína, con un pesaje total de 427,3 gramos.

El ciudadano aprehendido fue trasladado y alojado en la sede de la Jefatura Departamental Islas, quedando a disposición de la Magistratura interviniente para la prosecución de las actuaciones legales y las coordinaciones correspondientes con las autoridades judiciales y consulares de la región.

También se pudo saber en estos últimos minutos que el detenido posee sendos antecedentes penales en el vecino país de la R. O. del Uruguay, siendo los más relevantes; un pedido de Detención por el Delito de Rapiña del Banco República de Uruguay y otra causa por Homicidio.

Una vez más, la Policía de Entre Ríos y el Poder Judicial, trabajando juntos y mostrando compromiso con todos los entrerrianos para luchar contra el flagelo de la droga y el narcotráfico.