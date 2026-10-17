¡Seguimos sumando compañeros a este proyecto!

Creo, desde mi humilde manera de entender la política, que para conocer verdaderamente las necesidades de nuestro pueblo, quienes aspiran a representarlo tienen que venir del pueblo, caminar sus barrios, conocer sus realidades y escuchar a sus vecinos. Porque nadie puede hablar por la gente si no está dispuesto a escucharla.

Como nos enseñó el pensamiento de Evita, las necesidades de nuestro pueblo no pueden ser indiferentes para quienes asumimos el compromiso de trabajar por él.

Por eso seguimos construyendo desde la Seccional 13, sumando personas, historias y voluntades a un proyecto que quiere escuchar, incluir y darle lugar a cada vecino.

No se trata solamente de sumar nombres, sino de recuperar el sentido de la política: estar cerca, conocer la realidad y trabajar para transformarla.

Porque Paraná somos todos. Y si queremos una ciudad para todos, tenemos que construirla con gente que conozca y sienta la realidad de nuestro pueblo.