La Junta Electoral abre expediente a Sánchez por una rueda de prensa desde la Moncloa tras convocar elecciones

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La investigación se centra en su comparecencia del 6 de octubre, posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó el contenido de dos decretos ley sobre vivienda que el Congreso había rechazado una semana antes.

El Partido Popular (PP) presentó una denuncia ese mismo martes al considerar que las intervenciones de Sánchez contenían mensajes de carácter electoral. La formación acusó al jefe del Ejecutivo de incumplir el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe a los poderes públicos realizar actos que destaquen sus logros o utilicen expresion es coincidentes con las campañas electorales desde la convocatoria de los comicios hasta su celebración.

Según los populares, el presidente aprovechó la sede del Ejecutivo para presentar "supuestos logros de su Gobierno, desacreditar a la oposición y dirigir mensajes propios de una campaña" a la ciudadanía. Entre ellos, el PP señaló una petición de mayorías parlamentarias más amplias. La formación había calificado la comparecencia de Sánchez de "mitin".

La denuncia también cuestionaba la intervención del 5 de octubre, cuando el presidente anunció el adelanto electoral. Sin embargo, la JEC determinó que aquella comparecencia se produjo fuera del periodo electoral oficial, por lo que el expediente se refiere a la rueda de prensa del día siguiente.

Por su parte, Vox presentó una denuncia separada el 8 de octubre a través de su representante general electoral, al considerar que se había vulnerado el deber de neutralidad institucional.

Fuentes de la JEC han confirmado a EFE la apertura del procedimiento, que podría derivar en una sanción una vez concluida la investigación. Por el momento, no han trascendido los detalles de la decisión adoptada por el organismo, reunido este jueves en su sede del Congreso de los Diputados.