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Con la presencia del presidente del STJER, la vocal Laura Soage brindó la conferencia inaugural del IX

Congreso Nacional del Grupo de Estudios de Derecho Social El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Germán Carlomagno, acompañó ayer la apertura del IX Congreso Nacional del Grupo de Estudios de Derecho Social, “Derecho del Trabajo en tiempos de reformas: teoría y práctica”, que se desarrolla en Paraná. 
Entre Rios16/10/2026 SIC-STJER

Con la presencia del presidente del STJER, la vocal Laura Soage brindó la conferencia inaugural del IX Congreso Nacional del Grupo de Estudios de Derecho Social El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Germán Carlomagno, acompañó ayer la apertura del IX Congreso Nacional del Grupo de Estudios de Derecho Social, “Derecho del Trabajo en tiempos de reformas: teoría y práctica”, que se desarrolla en Paraná. imagen

La conferencia inaugural estuvo a cargo de la presidenta de la Sala Nº 3 del Trabajo del STJER, vocal Laura Mariana Soage, quien expuso sobre el derecho laboral desde sus principios, a través de un recorrido por la jurisprudencia de la Sala del Trabajo del Superior Tribunal de Justicia.

imagen El Congreso fue organizado por el Grupo de Estudios de Derecho Social, la Sección Paraná del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) y el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de la Abogacía de la provincia. La jornada contó con la participación de autoridades del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y representantes del Poder Judicial. imagen

La actividad, declarada de interés judicial por el STJER, continúa hoy con una segunda jornada de formación, análisis y debate sobre los principales desafíos del Derecho del Trabajo en el contexto actual de reformas. El encuentro constituye un espacio de actualización profesional y reflexión académica en el que se abordan, entre otros temas, los principios individuales y colectivos del derecho laboral, las nuevas modalidades de trabajo, las cuestiones procesales, la responsabilidad empresarial, el sistema de riesgos del trabajo y la extinción de las relaciones laborales. 

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