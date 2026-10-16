Se presentarán los avances en el Sistema Interinstitucional de Abordaje de la Violencia

En una jornada de trabajo se exhibirá el Módulo 2 “Alojamiento Seguro” del sistema, que permitirá poner a disposición de los/as usuarios/as toda la información vinculada con los recursos de alojamientos destinados a mujeres en situación de violencia de género. También se reunirá la Mesa de Trabajo Interdisciplinaria e Interinstitucional, la que fue conformada a los fines de realizar un trabajo articulado con universidades, equipos de investigación y organizaciones de la sociedad civil.

El SIAV constituye una herramienta creada por el STJER con el propósito de mejorar la respuesta del Estado frente a los casos de violencia de género, mediante la integración, organización y circulación segura de información relevante entre las instituciones que intervienen en la materia. El proyecto surgió de la necesidad de superar la fragmentación informativa entre organismos del Estado, lo que dificulta garantizar la protección integral y oportuna de las víctimas.

A partir de su vigencia y puesta en marcha, todas las áreas con competencia en materia de género estarán vinculadas, permitiendo dar una rápida respuesta a las víctimas de violencia.

Durante la jornada matutina de trabajo se presentará el Módulo 2 “Alojamiento Seguro” del sistema desarrollado junto al equipo de la Startup Data Género, luego de que la propuesta elaborada por el STJER fuera premiada en el “Concurso de Innovación para la Justicia”, impulsado por el BID y JusLab. Habrá transmisión pública, de 10 a 12, a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ.

A esta instancia se arriba luego de haber trabajado en forma conjunta con el Poder Ejecutivo provincial, a través de la Secretaría de Políticas de Cuidado y la Dirección de Mujeres, en la realización de pruebas y la puesta a punto de dicho módulo, con las correspondientes etapas de validación que concluyeron satisfactoriamente.

Bajo la concepción del SIAV como una plataforma interconectada e interinstitucional, estructurada sobre la premisa de que ninguna institución puede producir aisladamente una respuesta integral frente a las situaciones complejas de violencia, desde el Poder Judicial se convocó a universidades, equipos de investigación, organizaciones de la sociedad civil e instituciones especializadas que pudiera contribuir desde sus respectivos saberes y trayectorias, al desarrollo, implementación y evaluación del sistema.

En ese sentido, durante la tarde diversas instituciones mantendrán un encuentro para articular y promover la producción, construcción de consensos y el acompañamiento técnico del proceso de implementación del SIAV.

La jornada de trabajo es articulada desde la Oficina de Violencia de Género del STJER, la Oficina de la Mujer del STJER y la Coordinación Técnica de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETIs).

16 de octubre de 2026

SIC-STJER