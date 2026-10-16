DESDE EL LUNES EL REGISTRO CIVIL MÓVIL RECORRERÁ DISTINTOS BARRIOS DE CONCORDIA

El operativo se desarrollará del 19 al 23 de octubre, con jornadas de atención en distintos puntos de Concordia, de 8:00 a 15:00 horas y por orden de llegada.

Durante las jornadas se podrán realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), entre ellos nuevos ejemplares, actualizaciones de 5 a 8 años y de 14 años, cambios de domicilio y nuevos ejemplares por errores en el documento.

En cuanto a los requisitos, los interesados deberán presentar el DNI que posean o una exposición policial, esta última no exigible para mayores de edad. En el caso de los menores de 14 años, deberán concurrir acompañados por uno de sus progenitores o representante legal, con la documentación que acredite tal condición. Asimismo, los menores de 14 años nacidos en otra provincia deberán presentar el acta de nacimiento.

A través de este trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno provincial, se busca facilitar el acceso a los trámites de documentación y acercar los servicios del Estado a los vecinos de diferentes sectores de Concordia.

CRONOGRAMA

- 19 de octubre: Club Social y Deportivo La Bianca, Eva Perón y Jujuy, barrio La Bianca.

- 20 de octubre: Iglesia Nueva Vida, Bv. Yuquerí N.º 2362, barrio Esperanza.

- 21 de octubre: Gimnasio de la Escuela N.º 44 / Gruta de Lourdes, 25 de Mayo N.º 156.

- 22 de octubre: Club Defensores Nebel, Av. Chajarí y Coldaroli, barrio Nebel.

- 23 de octubre: Casa del Bicentenario Víctor Oppel, Moulins N.º 1779, barrio Sarmiento.