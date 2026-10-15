Rutte urge a la OTAN a aumentar la defensa antiaérea en Ucrania tras la ola de ataques sobre Kiev

Mark Rutte ha instado a los países de la OTAN a aumentar la ayuda militar a Ucrania, en particular en materia de defensa aérea, mientras Rusia sigue machacando Kiev con cientos de drones y misiles balísticos cada día.



El secretario general de la Alianza Atlántica insta a estrechar el apoyo militar frente a los continuos ataques rusos sobre Kiev. Rutte y Volodímir Zelenski prevén reunirse en Bruselas entre tensiones con Washington por el uso de la inteligencia militar y su pacto de compra de energía rusa.

Mark Rutte ha instado a los países de la OTAN a aumentar la ayuda militar a Ucrania, en particular en materia de defensa aérea, mientras Rusia sigue machacando Kiev con cientos de drones y misiles balísticos cada día.

Más de 600.000 personas en toda Ucrania se quedaron sin electricidad este miércoles tras los mortíferos ataques rusos, según ha informado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Con la llegada del invierno y con la agresión de Rusia sin freno, los aliados tienen que hacer más, sobre todo apoyando la defensa aérea", ha señalado Rutte ante los periodistas en una rueda de prensa en Tallin junto al primer ministro estonio, Kristan Michal.

El jefe de la OTAN tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano en Bruselas este jueves, al margen de una cumbre de líderes de la Unión Europea (UE), según ha podido confirmar 'Euronews'. Ambos se verán en medio de fuertes tensiones entre Estados Unidos y Ucrania por los ataques de Kiev contra infraestructuras rusas de diésel, además de la compra de este primer país de suministros energéticos rusos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con cortar el intercambio de inteligencia esencial sobre ataques con misiles balísticos con Kiev debido a que Ucrania sigue atacando la infraestructura rusa de diésel. El gas y el petróleo son los activos más importantes de Rusia y proporcionan al Kremlin el capital con el que mantiene su guerra contra Ucrania.

"La inteligencia ayuda a salvar vidas"

En los últimos días, Zelenski ha afirmado que su país no recibió ninguna alerta antes de la oleada de misiles balísticos que cayó sobre la capital. "Un ataque con misiles balísticos rusos contra Kiev. Una vez más, no hubo aviso temprano de nuestros socios", dijo Zelenski este martes. "Nuestros sistemas detectaron estos misiles solo cuando ya estaban prácticamente aproximándose a Kiev", señaló en X.

"La inteligencia sobre los lanzamientos de misiles balísticos rusos ayuda a salvar vidas, y este es uno de los asuntos más importantes. Es precisamente lo que ayuda a evitar que la gente muera, cuando hay un aviso temprano sobre misiles balísticos", afirmó Zelenski. Washington ha suavizado las sanciones sobre el diésel ruso y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado que Estados Unidos podría comprar esas existencias en un intento de contener la subida de precios en el país.

Trump ha exigido a Zelenski que detenga los ataques contra las plantas de diésel y sostiene que es esto, y no la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, lo que está provocando la escalada de precios.

Rutte le restó importancia a la posibilidad de que Estados Unidos retire información de inteligencia a Ucrania cuando fue preguntado por los periodistas. Se remitió a una breve respuesta de Trump este martes, en la que el presidente negó estar bloqueando esos datos. "Creo que el presidente fue muy claro ayer, cuando tuvo un breve momento con los medios al salir de la Casa Blanca hacia un acto de campaña, al decir que el intercambio de inteligencia no se ha detenido", explicó a los periodistas.

Tanto Rutte como el primer ministro estonio señalaron que el Kremlin intenta disuadir a los aliados europeos de apoyar a Ucrania. "Rusia quiere que nos concentremos en nuestros propios problemas y nos cansemos de apoyar a Ucrania. No podemos permitir que eso ocurra. Estonia seguirá ofreciendo apoyo militar a Ucrania", dijo Michal.