Quién es “El Wicho”: de su caída con 631 kilos de cocaína en Tijuana a operador financiero de Los Rugrats

José Luis Ojeda Aguirre, alias “El Wicho”, fue detenido este martes 13 de octubre en Villa Unión, Mazatlán, señalado como operador financiero y logístico de Los Rugrats, una célula vinculada con Los Mayos del Cártel de Sinaloa.La Secretaría de la Defensa Nacional informó la captura hasta este miércoles en un comunicado en donde también precisó que “El Wicho” era requerido por el Distrito Central de California por posesión de cocaína con intención de distribuirla.

Elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, personal del Ejército y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa participaron en el operativo.

Capturan a "El Wicho", operador de Los Rugrats y ligado a Los Mayos, en Mazatlán: es buscado por EEUU. Defensa

Capturan a "El Wicho", operador de Los Rugrats y ligado a Los Mayos, en Mazatlán: es buscado por EEUU. Defensa

Defensa señaló que la operación derivó de trabajos de Inteligencia Militar Central. Durante la detención, las autoridades aseguraron un arma larga, 30 cartuchos, un cargador, 206 dosis de fentanilo, un vehículo, dos bicicletas y dinero en efectivo sin especificar el monto.

La bodega de Tijuana con 631 kilos de cocaína que lo puso en el ojo

Antes de que su nombre apareciera en los informes de Defensa como presunto operador de Los Rugrats, José Luis Ojeda Aguirre ya había sido detenido en Tijuana en medio de uno de los decomisos de cocaína más voluminosos de ese año en Baja California.

Era agosto de 2016. Agentes de la entonces Policía Estatal Preventiva y militares vigilaban una bodega del Parque Industrial Pacífico, en la delegación San Antonio de los Buenos. Ahí detectaron a cuatro hombres que movían paquetes de un vehículo a otro.

Entre ellos estaban José Luis Ojeda Aguirre, de entonces 48 años, y José Ernesto Ojeda Aguirre, de 47. Los dos eran originarios de Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con el reporte que publicó en su momento el semanario ZETA.

La intervención dejó 631 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de 631 kilos, además de 17 recipientes con 8.5 kilos de cristal. José Luis y José Ernesto Ojeda Aguirre llevaban 541 paquetes, mientras que los 90 restantes y la droga sintética fueron atribuidos a José Alberto Ávalos Patricio y Rubén Alejandro Ahumado Mássu.

La carga no estaba a simple vista en un punto de venta ni en una casa de seguridad. Se encontraba en una bodega de la calle Ojos Negros, entre productos de limpieza, agua embotellada, abarrotes y vehículos de carga.

Los paquetes tenían escritos nombres y apodos. Otros llevaban logotipos, imágenes y distintivos, marcas que permitían separar los cargamentos según sus presuntos destinatarios.

La hipótesis era que la bodega funcionaba como una estación de paso. La droga llegaba desde Sinaloa, permanecía resguardada ahí y después era entregada en Tijuana o trasladada hacia la frontera con Estados Unidos.

Los cuatro detenidos rechazaron conocer el contenido de los paquetes. Dijeron que trabajaban con mercancía legal y que desconocían que hubiera droga entre los productos que resguardaban. Se desconoce cuándo o en qué circunstancias “El Wicho” quedó en libertad.

Tijuana volvió a aparecer junto el nombre de José Luis Ojeda años después en su ficha de la DEA. La agencia estadounidense lo buscaba bajo los alias “Gerencia Tijuana” y “Zona Noroeste”, por una acusación relacionada al delito de conspiración para distribuir y poseer cocaína con intención de distribuirla.

El documento lo ubicó bajo jurisdicción del Distrito Central de California. La ficha indica que nació en 1968, mide 1.78 metros y pesa cerca de 86 kilos.

La agencia difundió una alerta pública para localizarlo desde el 14 de agosto de 2020. En ese momento pidió a la población aportar datos a las autoridades estadounidenses sobre su posible paradero.

El alias “Wicho” también aparece como protagonista de canciones de la música regional mexicana. No existe, sin embargo, una fuente pública que confirme que esos temas están dedicados 100% a José Luis Ojeda Aguirre o que narren episodios de su vida debido a la ambigüedad de lo que se expone en las letras.

El Corrido del Wicho, interpretado por Los Meros Meros de la Sierra y difundido en 2022, habla de un personaje que vive en Tijuana, presume una “bandera verde” y menciona a “la gente de la Rana”.

La alusión a Tijuana coincide con sus operaciones en la zona, y la referencia a “la Rana” puede remitir a René Arzate García, identificado por autoridades estadounidenses como operador de los Zambada del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Otro tema, El Güicho, de Los Tucanes de Tijuana, fue publicado en 2010. La letra habla de un personaje que se mueve en Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, y que afirma haber sido fichado por las autoridades. Sin embargo, la fecha en la que se lanzó el corrido está más lejana a los años donde este personaje tomó más foco.

La captura de José Luis Ojeda Aguirre lleva hasta Los Rugrats, una estructura que las autoridades ubican en Sinaloa y Durango, afín a la facción de Los Mayos y una de sus alas más violentas.

Al frente está Carlos Alberto Páez Pereda, conocido como “Carlitos” o “Carlitos Rugrats”.

El 7 de julio de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de California hizo pública una acusación contra Páez Pereda. El expediente, registrado como 26cr1044-DMS, le imputó los delitos de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, empresa criminal continua, conspiraciones para traficar drogas y lavado de dinero.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “Carlitos Rugrats” dirige una red que mueve metanfetamina, fentanilo y cocaína desde Sinaloa hacia Tijuana y otros puntos de la frontera. Desde ahí, las drogas son introducidas a Estados Unidos.

La Fiscalía sostiene que la red ha llevado decenas de miles de kilos de narcóticos a ese país durante una década y habría lavado cientos de millones de dólares. También lo acusó de aportar hombres armados, armas, dinero y logística a Los Mayos durante la disputa contra Los Chapitos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a Páez Pereda en septiembre de 2025. El FBI lo mantiene en su lista de los más buscados.

La detención de “El Wicho” llegó después de una serie de operativos contra presuntos integrantes y operadores cercanos a Los Rugrats, el más reciente apenas el 10 de octubre, cuando fuerzas federales y autoridades del Estado de México detuvieron a ocho personas en Valle de Bravo y Toluca. Entre ellas estaba Jesús Darío Murrieta Navarro, “El Cara de Cochi”, identificado como integrante de La Barredora 24/7 y ligado a Carlitos Rugrats.

on fentanilo, un arma larga y dinero en efectivo. Defensa lo ubica bajo las órdenes de “Carlitos Rugrats”, líder de una célula afín a Los Mayos.