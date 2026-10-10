Fundamentos al rechazo de la impugnación extraordinaria de la defensa de Juan Ruiz Orrico

El Tribunal integrado por los vocales, Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak, confirmó la condena a cinco años y ocho meses de prisión efectiva y nueve años de inhabilitación para conducir vehículos con motor, por el delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas.

En la resolución adoptada se analizaron los planteos de la defensa, que sostuvo que la Cámara de Casación no había realizado una revisión integral y efectiva de los fundamentos utilizados para determinar la pena.

Entre otros aspectos, los defensores cuestionaron la ubicación de la sanción en el tramo superior de la escala penal, la incidencia otorgada a las circunstancias atenuantes y la valoración de determinados factores considerados agravantes.

En ese sentido la Sala concluyó que la Cámara de Casación había examinado de manera concreta y exhaustiva los planteos formulados, contrastándolos con los fundamentos de la sentencia de juicio y revisando tanto el método empleado para individualizar la pena como la ponderación de las circunstancias agravantes y atenuantes.

La determinación de la pena y el control judicial

El Tribunal señaló también que la revisión extraordinaria de la individualización de la pena tiene carácter excepcional, dado que su determinación corresponde, en principio, a los jueces de la causa y comprende cuestiones de hecho, prueba y derecho común.

No obstante, precisó que ese criterio admite excepciones cuando la sanción se aparta de la escala legal, carece de fundamentación adecuada, omite el tratamiento de planteos relevantes o se apoya en afirmaciones dogmáticas que configuren arbitrariedad.

Giorgio, Carubia y Mizawak entendieron que la defensa no demostró la existencia de esos supuestos y consideraron que no se logró acreditar que la pena excediera el marco legal, resultara manifiestamente desproporcionada frente a la gravedad del hecho y la culpabilidad atribuida, se sustentara en circunstancias inexistentes o proviniera de un razonamiento absurdo o carente de motivación.

Como fundamento central del rechazo, la Sala consideró que la defensa reiteró argumentos que ya habían sido analizados y respondidos por la Cámara de Casación, sin desarrollar una crítica concreta capaz de desvirtuar los fundamentos de aquella decisión.

Concluyeron que el pronunciamiento cuestionado se encontraba debidamente fundado y evidenciaba un examen integral y efectivo de los agravios, en consonancia con las exigencias del derecho al doble conforme.

Antecedente

Finalizado el juicio oral y público realizado en los tribunales de Concepción del Uruguay, el 9 de marzo de 2025, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, aplicó a Juan Ruiz Orrico la pena de 5 años y 8 meses de cárcel de cumplimiento efectivo, por considerarlo autor material y responsable del delito de homicidio culposo por la muerte de cuatro trabajadores en un siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la ruta 39, en el departamento Uruguay.

El 27 de julio de este año la Cámara de Casación con asiento en Concordia concedió la impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del STJ .

9 de octubre de 2026

SIC-STJ