CODESAL fue sede de la presentación de la XVIII Fiesta Nacional del Arroz

La presentación contó con la participación de Luciano Challio, presidente de la Comisión Organizadora de la XVIII Fiesta Nacional del Arroz; Marcelo Espinosa, coordinador general del evento; Manuel Abancini, director de Cultura de la Municipalidad de San Salvador; y Eduardo Cristina, presidente de la Corporación, institución que puso a disposición sus instalaciones para acompañar la difusión de esta nueva edición.



La realización de este encuentro en el salón de CODESAL reafirma el compromiso que tiene la Corporación con el acompañamiento a iniciativas que impulsan el desarrollo regional, brindando espacios y herramientas que contribuyen a fortalecer los vínculos institucionales, promover el trabajo conjunto y generar nuevas oportunidades para las localidades entrerrianas.



En ese sentido, Luciano Challio expresó: “Primero que nada agradecerle a Eduardo, estamos muy agradecidos por el espacio y la difusión de nuestra fiesta. Este lugar que nos han dado hoy es muy importante para demostrar lo que hacemos en la Fiesta Nacional del Arroz y lo que representa para la provincia.”



Una propuesta que reúne producción, turismo y oportunidades



Durante las tres jornadas, la Fiesta Nacional del Arroz ofrecerá una amplia agenda de actividades que incluirá exposiciones, capacitaciones, juegos recreativos, stands, propuestas gastronómicas —entre ellas, cocina japonesa— , degustación de platos y espacios destinados a compartir conocimientos, experiencias y novedades vinculadas a distintos sectores productivos.



Además, el evento contará con espacios destinados a que diferentes regiones puedan promocionar sus propuestas turísticas, poniendo en valor los atractivos, servicios y experiencias que ofrece cada destino.



A su vez, la muestra constituye una importante plataforma comercial para los expositores, que encuentran allí un ámbito propicio para presentar sus productos y servicios, establecer contacto con potenciales clientes y generar nuevas oportunidades de crecimiento.



Tres días de exposición y espectáculos



La exposición abrirá sus puertas el viernes 6 de noviembre a partir de las 18:00; el sábado 7, desde las 12:00; y el domingo 8, desde las 11:00. Durante las tres jornadas, las actividades de exposición se extenderán hasta las 21:30, horario a partir del cual comenzarán los espectáculos musicales.



El viernes se presentarán El Brujo Ezequiel, el Dúo Camino y Pasión Campera. El sábado será el turno de La Konga, Saudí y El Patrón del Chamamé, mientras que el domingo subirán al escenario El Picaflor Bailantero, El Cuartetazo y Los Majestuosos del Chamamé.



La entrada a la exposición será gratuita. Para los espectáculos musicales, los valores anunciados serán de $20.000 para el viernes, $30.000 para el sábado y $10.000 para el domingo.



Uno de los momentos centrales de la programación será la inauguración oficial, prevista para el sábado a las 19:00, con la participación de autoridades y un show especial.



El acompañamiento de CODESAL al desarrollo regional



A través de la disposición de espacios, la difusión en medios, la colaboración institucional y la ayuda logística, CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, acompaña estos eventos que impulsan el desarrollo regional y contribuyen a la proyección productiva, turística y cultural de Entre Ríos.



En este marco, su presidente, Eduardo Cristina, expresó:

“No es una simple fiesta. Es la fiesta de la producción, que enorgullece a Entre Ríos y a la región de Salto Grande”. Además agregó: “Este evento ha movilizado no solo a la localidad de San Salvador sino también a los alrededores, generando puestos de trabajo y oportunidades. Es muy grato poder estar acompañando a gente que a pesar de las distintas adversidades está promocionando una fiesta de estas características que une el campo, los productores, al municipio y a los ciudadanos”.



Se invita a toda la comunidad a participar de la XVIII Fiesta Nacional del Arroz, los días 6, 7 y 8 de noviembre en San Salvador, y a ser parte de este encuentro que celebra la producción, el trabajo y la identidad de la región, con propuestas para disfrutar y compartir en familia.