INFORMACIÓN Y GESTIÓN PARA LOS VECINOS DE COLONIA GENERAL ROCA

En los últimos días se realizó una reunión informativa con la participación de más de 40 vecinos, quienes pudieron expresar sus inquietudes y conocer cuáles son los pasos que pueden seguir frente a la situación relacionada con los terrnos donde actualmente se encuentran construidas y habitadas sus viviendas.

Como resultado de ese encuentro, 29 familias decidieron acompañar formalmente la presentación, aportando la documentación correspondiente y suscribiendo la presentación con el asesoramiento profesional del Dr. Félix Javier Román.

La documentación fue presentada formalmente ante la Comuna de Colonia General Roca, solicitando que se analice la situación, se tome intervención dentro de las competencias correspondientes y, de ser necesario, se gestione ante los organismos provinciales que correspondan para procurar una solución seria y definitiva para las familias involucradas.

maria lourdes alejandro

Desde este espacio queremos dejar en claro que el objetivo no es generar enfrentamientos ni señalar responsables. Por el contrario, entendemos que cuando existe una preocupación que afecta directamente la tranquilidad de las familias, el camino debe ser el diálogo, la información y la búsqueda de soluciones.

Como representante del Bloque Unipersonal Raíces, considero que nuestra función también es estar cerca de los vecinos, escuchar sus preocupaciones y acompañarlos en aquellas situaciones que necesitan una respuesta institucional.

La presentación realizada cuenta además con el respaldo documental de los vecinos y queda como antecedente ante la Comuna, esperando que las instituciones puedan intervenir y brindar información clara sobre la situación.

Cuando una preocupación afecta a nuestros vecinos, creo que lo correcto es acercarse, escuchar y gestionar. Porque acompañar a una comunidad también significa estar presente cuando aparecen dificultades y trabajar, desde el lugar que a cada uno le corresponde, para encontrar respuestas.

María de Lourdes Alejandro

Bloque Unipersonal Raíces

Colonia General Roca