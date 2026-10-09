La  Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordi no descansa de sus justos reclamos

. Abrió la reunión el compañero Ramon Cabrera, quien realizó un informe sobre todo lo realizado en la semana por esta Mesa Coordinadora. Día jueves 1 de octubre, participamos en la Plaza 25 de Mayo, acompañando a los compañeros de Agmer en la radio abierta que organizaron ellos. Lunes 5 de octubre, participamos en la UNER de la presentación del libro del escritor y diputado Santafesino Carlos del Frade, “Milei, la resurrección de Rivadavia y DDHH” organizado por los organismos de FDHH. Martes 6 de octubre , acompañamos a los compañeros de Eco Social , la UJS y Partido Obrero, en el repudio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la resolución que autoriza a los extranjeros a comprar sin límites y a la Justicia de Entre Ríos por autorizar a los agricultores y los grandes pool de siembra a fumigar a 15 metros de escuelas y poblaciónes rurales, generando los inconvenientes a la salud de los pobladores y estudiantes. Continuo el compañero Ramón Cabrera haciendo un homenaje al Che Guevara, al cumplirse este miércoles 8 de octubre, 49 años de su ejecución por orden del mando militar boliviano con apoyo de la CIA estadounidense. También hizo mención al proyecto de reforma laboral de la provincia de Entre Ríos, que estaría presentando el ministro de gobierno y trabajo Manuel Troncoso y que incluiría el “reyiro voluntario “, para el empleado provincial, a la mejor época de los 90.

Posteriormente hizo uso de la palabra Jorge Bebé López , quien propuso volver al horario de verano para las reuniones , osea a las 18 horas . También se aprobó concurrir el martes 13 de octubre al Hospital Delicia Concepción Masvernat , para entrevistarnos con el Director del Hospital , para saber cómo figuran losb15.000 compa jubilados que estaban capitados en el sanatorio concordia y si necesitan internarse si tendrán cama en dicho hospital .

Posteriormente hablo el historiador de la Mesa Coordinadora, Chino Cabrera, quien recordó que este jueves 8 de octubre , era la fecha del natalicio del ex presidente general Juan Domingo Perón. También queremos recordarle al Honorable Concejo Delincuente, que estamos esperando nos aut A hacer uso de la banca del pueblo, como nos habilita la ordenanza 31.087, que nos concede la posibilidad de hacer uso de esa herramienta democrática de la constitución.

Para cerrar nos acompaño la murga “los del muralloon” a quienes agradecemos el lindo momento que nos hicieron pasar y posteriormente nos acompañaron a dar la clásica vuelta a la Plaza.

Para finalizar queremos agradecer a los compañeros de los Movimientos Sociales Surge, Movimiento General Belgrano, CTA Autónoma, FAG DUT Asociación Gremial Docentes de UTN, Agmer Concordia, Ate Concordia, Partido Obrero, UJS, Juventud Peronista, Jubilados y Jubiladasy a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia.

Claudio Veron Jorge López. Ramón Cabrera