Asi estara el LA ALTURA DEL RÍO URUGUAY FRENTE AL PUERTO DE CONCORDIA

Hasta las 15:00 horas de mañana viernes 9 de octubre, la cota máxima referida al puerto de Concordia no superará los 11,70 metros. El nivel del embalse tenderá a 32,50 metros.

El nivel del río presentará tendencia ascendente en los próximos días.

Se solicita a la comunidad mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Concordia y de CTM.

RECOMENDACIONES

Para mitigar los efectos de las intensas precipitaciones y creciente del río Uruguay, es importante que asumamos el compromiso de cuidar nuestro espacio:

No arrojar residuos a desagües, reservorios, arroyos, alcantarillas o cunetas.

No sacar residuos domiciliarios fuera de horario.

Evitar hacerlo en los días con pronósticos de lluvias.

Mantener limpias rejillas, canaletas y desagües domiciliarios.

No transitar por los sectores afectados por la creciente.

Respetar la cartelería e indicaciones del personal que se encuentre trabajando en la zona.

FOTOS: liliam