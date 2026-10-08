Super Niño: ¿Cómo mantener las ganancias de peso?

Los resultados de un ensayo del INTA realizado en un feedlot avalan esta innovación que se lanzará el próximo verano. ¿Costo-beneficio?

Gonzalo Rodríguez Senés.

Gonzalo Rodríguez Senés.

Ante el clima desafiante que se avecina, Vetanco desarrolló un aditivo innovador para mitigar el estrés térmico en la ganadería intensiva. El MV Gonzalo Rodríguez Senés, técnico del laboratorio, explica cómo actúa el nuevo producto y presenta los resultados de un ensayo del INTA realizado en un feedlot cordobés. ¿Podremos mantener la eficiencia en nuestros engordes en verano?

“El problema se desencadena cuando el animal ya no logra disipar el calor corporal que genera, por el efecto combinado de la temperatura y humedad. O sea que, aun con temperaturas estivales moderadas, si se asocian con alta humedad, pueden provocar una caída del consumo de hasta 2-3 kg MS/animal/día”, planteó Rodríguez Senés en diálogo con Valor Carne, aludiendo al fenómeno del Super Niño que pone en alerta a los feedlots del país.

Frente a este desafío, Vetanco, como laboratorio que hace punta en la nutrición intensiva sin antibióticos, desarrolló un aditivo natural para mantener las ganancias de peso durante el verano. “La fórmula de Suffix se apoya en evidencia científica internacional. Un metaanálisis de 31 estudios, con la participación de universidades de EE.UU., Australia y otros países, mostró un aumento promedio de 2,33 kg de peso vivo final en engordes de 70 días con la inclusión de uno de sus componentes”, explicó.

En cuanto al país, tras su aprobación por Senasa, ya ha finalizado un primer ensayo realizado por el INTA Santiago del Estero -que cuenta con especialistas en estrés calórico- para validar su desempeño.

“Hay que comprender que el impacto de esta problemática se nota más allá de la disminución del consumo. El jadeo también es señal de que el animal lucha por disipar el calor que afecta su bienestar. Y algo no tan visible es que el hígado está sobre exigido, entonces se liberan proteínas proinflamatorias y se reduce la actividad de enzimas antioxidantes, lo que propicia ciertas complicaciones de salud”, pormenorizó.

¿Cómo actúa el aditivo? Son tres tecnologías, con un mismo objetivo: Ayuda a las células a retener agua y mantener su volumen frente al calor; actúa como antioxidante, antiinflamatorio, inmunomodulador y regenerador de células del hígado; y equilibra la microbiota ruminal e intestinal.

“El efecto es contundente: disminuye la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria y el estrés oxidativo, y mejora la función hepática. Y sobre todo estabiliza el consumo antes y después del calor”, subrayó Rodríguez Senés.

El experimento

El ensayo, realizado con rigor estadístico, fue llevada a cabo durante 50 días en el feedlot Don Sebastián, Cordoba. En términos generales, se realizó bajo condiciones de estrés térmico moderado, propias del último verano, o sea, sin exposición prolongada a situaciones extremas.

Se utilizaron 128 vaquillonas de 229 kg promedio, que fueron asignadas a dos tratamientos, control y aditivo, con cuatro repeticiones de cada uno. Todos recibieron la misma dieta basal que incluyó 31% de burlanda de maíz, 16% de grano de maíz y 16,5% de silo de maíz, entre otros.

Durante el ensayo se registraron, cada 30 minutos, las condiciones ambientales: temperatura, humedad y velocidad del viento. En función de estas variables se calculó el índice de carga calórica (HLI), que indica el nivel de estrés térmico ambiental que impacta en el ganado. “Durante los 50 días del ensayo, o sea, 1.200 horas, hubo 430 horas en que el animal estuvo fuera de confort”, aclaró.

La medición del jadeo, que se basa en la frecuencia de la respiración, entre otros parámetros, fue realizada por personal experimentado, según la escala del protocolo Bienest.AR. “Los resultados fueron consistentes con las condiciones ambientales. Lo saliente, es que los animales que recibieron el aditivo presentaron caídas del puntaje que van del 60% durante los días de bajo nivel de HLI al 11% en aquéllos de HLI severos”, aseveró el técnico, mostrando los datos en una tabla.

¿Cómo se midió desempeño productivo? Los animales fueron pesados al inicio y final del ensayo y sobre esa base se calculó el aumento medio diario de peso (ADPV). Simultáneamente con la última pesada se realizó una ecografía para determinar el espesor de grasa dorsal (EGD) y área de ojo de bife (AOB).

¿Resultados? Los animales que recibieron el aditivo alcanzaron un peso final mayor (+7,5 kg) respecto al testigo (312,6 vs 305,1 kg), dado por el incremento de la ganancia diaria (1,55 vs 1,64 gr/d), lo cual equivale a una mejora del 5,8%.

“A pesar de que las condiciones ambientales podrían haber ocasionado una reducción de 25 gr/d, según estimaciones de algoritmos, se obtuvo un plus de 90 gr/d, sin cambios significativos en el consumo ni en la conversión alimenticia”, reveló.

En cuanto al romaneo, dado que el estudio se limitó a 50 días, no resultó suficiente para que el diferencial en la ganancia diaria se refleje en el rendimiento de la res ni en las características de la carne (la variación del AOB en el animal vivo no fue significativa).

Paños fríos

Con el fenómeno del Super Niño se espera un mayor impacto del estrés térmico en los corrales, sobre todo por la alta humedad que acompañaría a las temperaturas propias del verano. “Cuando el aire está saturado de humedad, el animal no puede disipar el calor acumulado en su cuerpo. Entonces, Suffix, con su tecnología antitérmica, puede contribuir a mantener la eficiencia en los engordes”, aseveró Rodríguez Senés, alertando que de cualquier modo hay que continuar con las prácticas habituales para procurar disponibilidad de agua siempre, sombras, dietas frías y cambio de horarios de suministro de comida.

El aditivo se incorpora al alimento balanceado, a la mezcla total o en suplementos minerales o proteicos, a razón de 2,5 gr por cada 100 kg de peso vivo. ¿Costo- beneficio? “Con menos de un kilo de carne, más precisamente 900 gr, pagamos el tratamiento de un animal de 300 kg durante toda la temporada estival, lo cual nos permite obtener esos 90 gr/d más de ganancia diaria, clave para el resultado del feedlot”, respondió.

Para finalizar, el técnico resaltó: “Ya tenemos evidencia científica del potencial de esta tecnología en el mundo y en el país que respaldan nuestro próximo lanzamiento. Desde el laboratorio continuaremos haciendo estudios para compartir con los productores”.

Por Ing. Agr. Liliana Rosenstein

Editora de Valor Carne