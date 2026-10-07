SE VIENE CON TODO EL RÍO URUGUAY FRENTE AL PUERTO DE CONCORDIA

Fueron evacuadas un total de 4 familias, de las cuales 2 fueron trasladadas al centro de evacuados de la ex Bagley y las 2 restantes, a casas de familiares.

El número habilitado para solicitar asistencia es el 105.

RÍO URUGUAY

monitoreo rio

Sobre la altura del río Uruguay frente al puerto de Concordia, de acuerdo al último parte emitido por el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, hasta las 15:00 horas de mañana jueves 8 de octubre, la cota máxima referida al puerto de Concordia no superará los 11,50 metros. El nivel del embalse tenderá a 32,60 metros.

El nivel del río presentará tendencia ascendente en los próximos días.

Se solicita a la comunidad mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Concordia y de CTM.

RECOMENDACIONES

Para mitigar los efectos de las intensas precipitaciones y creciente del río Uruguay, es importante que asumamos el compromiso de cuidar nuestro espacio:

No arrojar residuos a desagües, reservorios, arroyos, alcantarillas o cunetas.

No sacar residuos domiciliarios fuera de horario.

Evitar hacerlo en los días con pronósticos de lluvias.

Mantener limpias rejillas, canaletas y desagües domiciliarios.

No transitar por los sectores afectados por la creciente.

Respetar la cartelería e indicaciones del personal que se encuentre trabajando en la zona.