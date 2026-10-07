El fármaco Lenzetto para la menopausia volverá a estar disponible en las farmacias españolas en noviembre

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Gedeon Richter ha confirmado a 'Euronews' que espera recuperar la disponibilidad de este tratamiento para la menopausia en España a partir de la segunda mitad de noviembre, aunque advierte de que las restricciones mundiales podrían impedir cubrir toda la demanda durante 2027.

El Lenzetto, uno de los tratamientos hormonales más utilizados para aliviar los síntomas de la menopausia, volverá a estar disponible en las farmacias españolas a partir de la segunda quincena de noviembre, según ha confirmado su fabricante, la empresa Gedeon Richter, a 'Euronews'.

"Anticipamos la disponibilidad del producto en las farmacias a partir de la segunda mitad de noviembre", señaló la farmacéutica en respuesta a las preguntas de 'Euronews'. Gedeon Richter asegura que hará "todo lo posible" para garantizar una producción estable durante el resto del año y en 2027, aunque reconoce que las restricciones de suministro a escala mundial podrían impedirle cubrir completamente la demanda existente.

La compañía sitúa el origen de la actual escasez del fármaco en España al fuerte aumento de la demanda de tratamientos hormonales para la menopausia en Europa. Según explicó la empresa por correo electrónico, el crecimiento ha sido mucho mayor de lo previsto y tanto la capacidad de fabricación como el suministro del dispositivo utilizado para administrar Lenzetto, el aplicador, no pudieron seguir el ritmo del incremento de la demanda.

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Gedeon Richter recalca que la situación es temporal y que "no está relacionada con ningún problema de calidad o seguridad del medicamento". El problema, según la compañía, es simplemente que la alta demanda ha superado su capacidad de fabricación.

Para aumentar la disponibilidad de su fármaco, el laboratorio asegura que está aprovechando al máximo su capacidad actual de producción y trabajando para ampliar tanto el número de proveedores como las opciones de fabricación. También está intentando mejorar el suministro de las aplicaciones y aumentando su capacidad de producción, entre otras medidas.

Estos planes incluyen una nueva planta y una nueva línea de producción. En Rumanía, además, Gedeon Richter ha puesto en marcha un proyecto específico de inversión para reforzar su capacidad de fabricación. La empresa avisa, no obstante, de que la ampliación de la producción farmacéutica requiere de tiempo debido a los controles de calidad.

La compañía también reconoce que las medidas adoptadas no resolverán la situación de un día para otro. Por ello, señala que trabaja para que los cambios permitan mejorar el suministro lo antes posible.

Un problema que afecta a otros mercados

La escasez de Lenzetto no afecta únicamente a España. Gedeon Richter confirma que existe actualmente una escasez mundial del medicamento, aunque la intensidad de los problemas varía entre los distintos mercados en función de la demanda local, la capacidad de previsión y las posibilidades logísticas.

La situación ha provocado durante meses dificultades para encontrar algunos tratamientos hormonales utilizados para aliviar los síntomas de la menopausia. La falta de Lenzetto llevó a pacientes y profesionales a recurrir a otras presentaciones de estradiol, lo que terminó generando un efecto dominó sobre algunos de los tratamientos alternativos.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) también ha identificado el problema de la escasez del Lenzetto y estudia posibles medidas coordinadas a nivel europeo. En España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha registrado, también, problemas de suministro en otros medicamentos, como el Evopad, el Estradot o el Bijuva.

"El problema de suministro se inició en abril con Lenzetto y ha ido afectando como consecuencia a otras terapias hormonales de administración transdérmica como parches y geles", informaba la Aemps en un comunicado divulgado a principios de octubre. "El Ministerio de Sanidad ha mantenido contactos con los titulares de otras alternativas de tratamiento hormonal actualmente no financiadas, con objeto de explorar su posible incorporación a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud".Farmacia

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La Aemps ha señalado que algunas de las previsiones de suministro comunicadas anteriormente por Gedeon Richter "no siempre han sido exactas" y que no se informó de las interrupciones que podían afectar al suministro continuado del medicamento con suficiente antelación.

Preguntada por 'Euronews' sobre estas afirmaciones, la compañía no responde directamente a las acusaciones, pero asegura que mantiene "un contacto estrecho" con la Aemps y que trabaja "de manera colaborativa" con la agencia para abordar la situación.

Gedeon Richter afirma además que ha mejorado sus sistemas de previsión como consecuencia de una demanda que califica de "sin precedentes" y que continúa proporcionando información a las autoridades a medida que dispone de nuevos datos.

El laboratorio no garantiza, sin embargo, una recuperación completa del suministro a corto plazo. La compañía asegura que su objetivo es poder atender consistentemente la demanda de las pacientes a partir de la segunda mitad de 2027.