El fármaco Lenzetto para la menopausia volverá a estar disponible en las farmacias españolas en noviembre

El fármaco Lenzetto para la menopausia volverá a estar disponible en las farmacias españolas en noviembre07/10/2026pregonando
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pregonandoConcordia09/10/2026
La Municipalidad de Concordia, a través del Comité Operativo de Emergencias (COE), informa que en la jornada de hoy llevó adelante evacuaciones preventivas con el objetivo de retirar a un sector de la población que primeramente se ve afectada por la creciente del río Uruguay.
La Corte Suprema suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la ley de Tierras: dictó una medida cautelar interina
AmbitoArgentina09/10/2026
La Corte Suprema repuso los límites a la venta de tierras a extranjeros: suspendió el artículo del DNU de Milei que derogó la ley de Tierras
CODESAL fue sede de la presentación de la XVIII Fiesta Nacional del Arroz
CODESALEntre Rios09/10/2026
En el salón de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande se llevó adelante la presentación oficial de la XVIII Fiesta Nacional del Arroz, uno de los eventos más importantes de la provincia, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre en San Salvador con una propuesta que reunirá producción, innovación, turismo, cultura y espectáculos para toda la comunidad.
INFORMACIÓN Y GESTIÓN PARA LOS VECINOS DE COLONIA GENERAL ROCA
María de Lourdes AlejandroEntre Rios09/10/2026
Colonia General Roca – Desde el Bloque Unipersonal Raíces se llevó adelante una gestión ante la Comuna de Colonia General Roca a raíz de una situación que genera preocupación e incertidumbre en un grupo de familias de nuestra comunidad.
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Ruta Nacional 11: calculan que un camión podría pagar más de $20 millones al año en peajes
AireArgentina08/10/2026
Por los cinco peajes previstos en la Ruta Nacional 11, entre Chaco y Santa Fe, advierten que un camión podría gastar más de $20 millones al año.
Super Niño: ¿Cómo mantener las ganancias de peso?
Ing. Agr. Liliana Rosensteincampo08/10/2026
Un aditivo natural para mitigar el estrés térmico durante la época estival mostró una mejora de 90 gr por día frente al testigo, estabilizando el consumo.
Un estudio argentino revela que el cáncer de mama puede dejar una secuela cardiovascular años después de la remisión
Universidad AustralCuriosidades08/10/2026
Investigadores de la Universidad Austral, el Hospital Universitario Austral y el CONICET hallaron signos de envejecimiento vascular persistente en sobrevivientes de cáncer de mama.
La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordi no descansa de sus justos reclamos
mcjypConcordia09/10/2026
La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia, realizó su reunión semanal
SECRETARIA DE DEPORTES IVANA PEREZ EN «ESTADO PURO»
Federico MüllerConcordia09/10/2026
Mucho antes de que su rostro aparezca en redes sociales, páginas oficiales, diarios, radios, streaming y blogs políticos como la Secretaria de Deportes de la ciudad de Concordia, el universo de la invitada de hoy fue trabajar y estudiar mucho.